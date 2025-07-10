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幼幼台姐姐當兵4年「退伍轉戰兒童界」！曾負責保護國家元首　超狂經歷曝光

記者孟育民／台北報導

台視全新軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》，以實境拍攝手法真實還原軍旅生活與操課訓練，邀請9位背景各異的「星兵」展開為期一個月的挑戰，三位班長黃鐙輝、陳樞育與雲朵姐姐，憑藉自身服役經驗，親自帶領「星兵」投入實戰訓練，在汗水與磨練中，見證他們從「男孩」蛻變為「男人」的成長歷程。

▲▼《九條好漢在一班》三位班長黃鐙輝、陳樞育與雲朵姐姐帶領星兵成長。（圖／台視提供）

▲《九條好漢在一班》三位班長黃鐙輝、陳樞育與雲朵姐姐帶領星兵成長。（圖／台視提供）

雲朵姐姐服役長達4年半，歷經憲兵與藝工隊，曾負責保護國家元首、招募新兵及車輛調度，也隨藝工隊全台勞軍，是軍中少見的多面手，身為節目中唯一女性班長，面對九位年紀比自己大的「星兵」，她坦言一開始壓力很大，表示：「要讓9位服氣真的不簡單。」但隨著長時間相處，逐漸找到節奏，用理解取代威嚴，成功建立信任，她更鼓勵現役弟兄姊妹：「如果能趁這段時間準備好自己，往後走向哪裡，都能更穩！」

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▲▼《九條好漢在一班》三位班長黃鐙輝、陳樞育與雲朵姐姐帶領星兵成長。（圖／台視提供）

▲雲朵姐姐是退役軍人。（圖／台視提供

談起當年當兵經歷，黃鐙輝透露，當時因擁有數位電子乙級證照，被選派至通訊學校受訓兩個月後，下部隊直接擔任義務役班長，負責通信兵工作，他表示：「當兵讓我養成紀律與時間觀念，每天固定作息、折棉被，看似重複，其實是好習慣的養成。」

這次再以班長身份回歸軍營，他坦言最具挑戰的是「五百障礙」，笑說：「真的超硬！」但讓他最動容的，是九位「星兵」的轉變，他大讚曾子余的表現最令他感動，結訓前班長們特別設計了一段答數訓練，從最初零零落落到最後整齊劃一，他感性表示：「那一刻真的讓我很驕傲，有種『孩子長大了』的感覺，這就是一起生活、一起流汗換來的成長！」

▲▼《九條好漢在一班》三位班長黃鐙輝、陳樞育與雲朵姐姐帶領星兵成長。（圖／台視提供）

▲黃鐙輝重回軍營。（圖／台視提供）

而陳樞育過去服役於陸軍砲兵單位、階級上兵，主要負責連長傳令、火炮人員運輸與補給調動，原為義務役的他因嚮往接受挑戰，主動報考並順利轉任志願役，他坦言拍攝期間最大的挑戰是如何在鏡頭外陪伴每位「星兵」跨越心理關卡。他也笑稱：「早起水腫、體力消耗都不算什麼，看到他們成長才是最有成就感的事！」

▲▼《九條好漢在一班》三位班長黃鐙輝、陳樞育與雲朵姐姐帶領星兵成長。（圖／台視提供）

▲陳樞育陪伴星兵跨越心理關卡。（圖／台視提供）

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幼幼台姐姐兒童台黃鐙輝陳樞育雲朵姐姐九條好漢在一班當兵逃兵志願役.

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