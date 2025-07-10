幼幼台姐姐當兵4年「退伍轉戰兒童界」！曾負責保護國家元首　超狂經歷曝光

記者孟育民／台北報導

台視全新軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》，以實境拍攝手法真實還原軍旅生活與操課訓練，邀請9位背景各異的「星兵」展開為期一個月的挑戰，三位班長黃鐙輝、陳樞育與雲朵姐姐，憑藉自身服役經驗，親自帶領「星兵」投入實戰訓練，在汗水與磨練中，見證他們從「男孩」蛻變為「男人」的成長歷程。

▲《九條好漢在一班》三位班長黃鐙輝、陳樞育與雲朵姐姐帶領星兵成長。（圖／台視提供）

雲朵姐姐服役長達4年半，歷經憲兵與藝工隊，曾負責保護國家元首、招募新兵及車輛調度，也隨藝工隊全台勞軍，是軍中少見的多面手，身為節目中唯一女性班長，面對九位年紀比自己大的「星兵」，她坦言一開始壓力很大，表示：「要讓9位服氣真的不簡單。」但隨著長時間相處，逐漸找到節奏，用理解取代威嚴，成功建立信任，她更鼓勵現役弟兄姊妹：「如果能趁這段時間準備好自己，往後走向哪裡，都能更穩！」

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▲雲朵姐姐是退役軍人。（圖／台視提供）

談起當年當兵經歷，黃鐙輝透露，當時因擁有數位電子乙級證照，被選派至通訊學校受訓兩個月後，下部隊直接擔任義務役班長，負責通信兵工作，他表示：「當兵讓我養成紀律與時間觀念，每天固定作息、折棉被，看似重複，其實是好習慣的養成。」

這次再以班長身份回歸軍營，他坦言最具挑戰的是「五百障礙」，笑說：「真的超硬！」但讓他最動容的，是九位「星兵」的轉變，他大讚曾子余的表現最令他感動，結訓前班長們特別設計了一段答數訓練，從最初零零落落到最後整齊劃一，他感性表示：「那一刻真的讓我很驕傲，有種『孩子長大了』的感覺，這就是一起生活、一起流汗換來的成長！」

▲黃鐙輝重回軍營。（圖／台視提供）

而陳樞育過去服役於陸軍砲兵單位、階級上兵，主要負責連長傳令、火炮人員運輸與補給調動，原為義務役的他因嚮往接受挑戰，主動報考並順利轉任志願役，他坦言拍攝期間最大的挑戰是如何在鏡頭外陪伴每位「星兵」跨越心理關卡。他也笑稱：「早起水腫、體力消耗都不算什麼，看到他們成長才是最有成就感的事！」

▲陳樞育陪伴星兵跨越心理關卡。（圖／台視提供）