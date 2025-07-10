黃鐙輝放棄台積電工程師闖蕩演藝圈！　後悔「不知賺那麼多」真實心聲曝

記者孟育民／台北報導

黃鐙輝、籃籃在本週六的最新一集公視台語台旅遊實境節目《行！鬥陣出國去！》與林俊逸、啦啦隊女孩若潼、台語顧問陳豐惠前往新加坡，在曾於電子業上班、目前在當地開臺灣快炒餐廳的Tony帶領下，造訪熱門景點，黃鐙輝也在節目中詮釋演繹中東風格女裝，敬業演出讓大家笑聲不斷。同樣也待過電子業的黃鐙輝談及以前和現在的生活，語出驚人地坦言自己後悔離開台積電，甚至放話要離開演藝圈。

▲黃鐙輝、籃籃、林俊逸、啦啦隊女孩若潼、台語顧問陳豐惠前往新加坡。（圖／公視台語台提供）



Tony過去在電子科技業工作，與曾是半導體工程師的黃鐙輝背景相同，與Tony未曾後悔自己的選擇不同，黃鐙輝自嘲，他很後悔放棄台積電工作、在演藝圈打拼，「我以前就是做半導體的，我要是知道台積電會賺這麼多，我就在那裡不走了」。

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黃鐙輝開完玩笑，接著表示雖然現在賺的沒有在半導體產業的時候多，但是現在的人生比以前快樂很多，尤其他很開心自己能夠散播歡樂給觀眾，「賺多賺少不是最重要的，重點是你做的事情有沒有高興，只要感到快樂，我們人生就是幸福的。」

▲黃鐙輝放棄台積電工程師闖蕩演藝圈。（圖／公視台語台提供）



黃鐙輝在公園示範甩手功時，Tony突然臉色大變，收起笑臉地問他：「你這樣妨害風化，有比較超過，你昨晚有做什麼事嗎？」接著就要帶黃鐙輝到警察局，嚇得黃鐙輝趕緊回想前一天發生的點點滴滴，強調自己在新加坡都特別小心，就怕遭受鞭刑之苦。

▲黃鐙輝在新加坡小心翼翼。（圖／公視台語台提供）