茄子蛋阿斌正式單飛！　聲帶修復完成...推單曲宣告回歸歌壇

記者蔡琛儀／台北報導

曾是人氣樂團茄子蛋主唱的黃奇斌（阿斌）2022年宣布聲帶受傷，歌唱工作全面暫停，封麥一年後才去站台玖壹壹的演唱會、擔任金曲獎演出，樂團也幾乎呈現解散狀態至今。如今環球音樂宣布正式阿斌加入，推出全新創作單曲〈若無你我欲去佗位〉，期待未來推出更多觸動人心的作品。

▲黃奇斌推出新單曲〈若無你我欲去佗位〉。（圖／大可文武有限公司提供）

這首歌源自他在電影《96分鐘》中的角色體悟，歌詞以台語寫成：「如果沒有你，我要去哪裡？」近年幾乎把工作重心放在演戲的阿斌坦言：「演員與歌手身份互相滋養，讓我對聲音與情緒把握更細緻。」

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談及這幾年間的轉折，阿斌坦承自己歷經演唱生涯休息、投入演員行列，再經歷聲帶修復手術，將近4年不斷地碰撞、嘗試與抉擇中，他重新凝視自己對於音樂創作無可救藥的渴望及熱愛，也將自己透過演員身份，細膩觀察到的角色情感，持續進化、淬鍊成音樂作品，這次以音樂人身份回歸，阿斌滿懷感謝地表示，「錄這首歌時算是滿順風順水的，自己也已經慢慢回到一個應該有的狀態。」

單曲〈若無你我欲去佗位〉由阿斌與製作人陳君豪共同編製，鋼琴開頭，鋪陳他獨特不羈嗓音，逐漸流轉成溫柔內斂的抒情詩，用含淚卻不噴淚的方式訴說被留下者的無聲提問，這首歌不僅是阿斌累積生命經歷的凝練，也象徵他重返音樂的堅定步伐。