瑀熙拚二寶「壓力大到想吐」　備孕計畫喊卡：我放棄了！

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙去年3月底和圈外男友宣布結婚，同年9月生下兒子「小布」，日前才公開透露想準備生第二胎的她，今（9）日在IG上傳短片分享備孕過程的心酸，同時也表示：「我放棄備孕了。」

▲瑀熙放棄備孕。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

日前正積極拚生第二胎的瑀熙坦言，在這段的準備時間裡，她接連遭遇落空，最近決定暫時放下備孕壓力，好好讓自己休息一段時間，「很多人知道我想生二胎，但卻又一直沒消息…不是我沒在準備，是我『過度』準備了。是時候休息一下了。」

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▲瑀熙因備孕感到壓力大。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙透露自兒子出生後，心中充滿對第二個寶寶的期待，醫生也曾在她產後三個月回診時表示，她的身體狀況比以往更健康。然而她在努力半年後，始終沒有懷孕消息。她坦言過程中壓力大到想吐，「每天醒來都提不起勁，快樂，不見了。」原本對新生命的渴望，反而轉變為內心的負擔與痛苦，「為什麼期待新生命的我，反而變得這麼痛苦？」

▲瑀熙決定順其自然迎接第二個寶寶。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

面對持續的心理煎熬，瑀熙決定暫停備孕計畫，選擇把重心放在自己身上，「我要大口吃美食，出國看風景，好好地放鬆自己。」雖然暫時放手，但她仍懷抱希望，相信第二胎會在適當的時機悄悄到來，「我相信再過不久，你／妳會自己來我身邊的。」