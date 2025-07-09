林吟蔚談合作「被爆擺姿態」　急上火線道歉了：不是有意輕慢

記者王靖淳／綜合報導

歌手林吟蔚是已故藝人安迪的女兒，最近她疑似和一間訂製服工作室發生溝通爭議，甚至被爆料在談合作的過程中有上位者姿態，消息曝光後，立刻掀起討論。為此，林吟蔚透過Threads發文道歉了。

▲林吟蔚。（圖／翻攝自Facebook／林吟蔚）



針對被爆出對訂製服工作室擺出上位者姿態，林吟蔚在文中對訊息誤會表達歉意，「首先，針對這次的訊息誤會，我想在這裡，跟版主、大家說明與致歉。」她解釋自己當時正與劇組轉點移動，透過語音輸入訊息，「還沒來得及確認內容的情況下，就不小心按下了送出」，導致語意不完整、看來不夠禮貌。她強調，事後有再查看訊息並補充說明，也再次對造成的誤解致歉，「真的不是有意忽略或輕慢。」

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至於詢問訂製服是否可租借的部分，林吟蔚說明當初因拍攝時間緊湊，原先訂製期可能要等約1個半月，但她擔心來不及，才會詢問是否能租借現成樣衣，或有其他合作可能。她坦言尊重不同合作方式，也提到對方在表示不提供租借後，自己也立即致謝並結束對話，未料卻被公開批評，「原以為是一段正常的商業溝通，沒想到會被截圖轉傳與公審。」

▲林吟蔚PO文道歉訂製工作室。（圖／翻攝自Threads／yinwei217）

最後，林吟蔚直言：「若這次事件讓您感到不舒服，我真心說聲對不起，謝謝大家願意給我澄清的機會，也感謝每一位提醒我進步的朋友」，同時也承諾未來將更謹慎處理訊息，「無論再趕的工作節奏，也不該在移動或分心的情況下回覆重要訊息，往後我會更加謹慎處理每一段對話。」