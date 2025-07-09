AV女優宣布：引退延期！　積蓄被騙光：再拚一年

▲竹內有紀宣布引退計畫延期一年，要把被詐騙的錢賺回來。（圖／翻攝自竹內有紀Instagram）

記者張鈜閔／綜合報導

日本知名「筋肉系」AV女優竹內有紀(30歲)，擁有亮麗外表以及結實身材，原本預定今年引退，不料近日卻遇到電話詐騙，身上所有積蓄被騙光光，為了彌補巨額財損近期開始密集發片計畫，近日更直接宣布「引退計畫延期一年。」

根據《ABEMA TIMES》報導，竹內有紀近日在參與的實境節目上直接宣布「原本預定今年12月31日引退，但因為一些事情，決定將引退延後一年」，讓在場來賓及主持人都大吃一驚，竹內有紀也坦言，延後引退原因正是前陣子的詐騙事件，並堅強表示「沒有錢的情況下退出，實在太不甘心了！我決定再拚一年，賺夠錢之後再結束職業生涯。」

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▲竹內有紀平時熱愛健身，有「筋肉系」女優之稱。（圖／翻攝自竹內有紀Instagram）

竹內有紀日前就曾透露，詐騙事件發生於4月28日，她接到自稱是警方的電話，稱她涉嫌捲入金融犯罪要求配合調查，對方出示偽造的證件、逮捕令後，她相當心急，於是把多個帳戶內的200萬存款(約新台幣40萬元)全數匯入對方指定帳戶，因對方態度專業、語氣堅定，還與她驗證多項個資，讓她一時沒有意識到不對勁，不過隨後她與朋友討論過程中，才發現自己受騙並立即報警。然而，匯出的錢已無法追回。