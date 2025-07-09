超級英雄媽媽現身！《驚奇4超人》隱形女挺孕肚亮相

記者許逸群／綜合報導

漫威影業盛夏鉅獻《驚奇4超人：第一步》片商已正式開賣預售票，並同步釋出令人垂涎的限量好禮。為宣傳這部以1960年代復古未來風格為背景的電影，《驚奇4超人：第一步》劇組日前已在巴黎展開全球巡迴宣傳。

▲《驚奇4超人：第一步》展開全球巡迴宣傳。（圖／二十世紀影業提供）

佩德羅帕斯卡（飾演驚奇先生）、凡妮莎寇比（飾演隱形女）、喬瑟夫昆恩（飾演霹靂火）以及艾邦摩斯貝克許（飾演石頭人）等主要演員，齊聚一堂，在充滿復古氛圍的尼邁耶空間大樓進行拍照活動，展現了戲裡戲外的好交情。其中，凡妮莎寇比更是挺著孕肚亮相，無疑成為全場焦點！

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▲凡妮莎寇比挺著孕肚亮相。（圖／二十世紀影業提供）

電影劇情描述漫威第一家庭「驚奇4超人」如何在英雄使命與家庭生活之間取得平衡，並共同面對宇宙級威脅——貪婪的宇宙神「行星吞噬者」及其使者「銀色衝浪手」。他們必須團結一心，守護地球免於被吞噬的命運，一場史詩級的英雄冒險即將展開。

《驚奇4超人：第一步》不僅以精彩刺激的動作場面為賣點，更著重刻劃驚奇4超人之間的親情羈絆，讓觀眾在享受視覺盛宴的同時，也能感受到溫馨動人的情感。此片也是繼《復仇者聯盟5》前，漫威影迷不容錯過的年度力作，預售票開賣消息一出，即引起廣大粉絲熱烈迴響，預計將成為暑期檔最受矚目的電影之一，電影將於7月23日上映。

想搶先體驗這場充滿復古風情與驚險刺激的超級英雄冒險嗎？立即購買預售票，收藏限量好禮，並搶先感受《驚奇4超人：第一步》帶來的震撼！別忘了，7月23日，大銀幕見證漫威第一家庭的傳奇！