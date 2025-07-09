新加坡票房天王推電影新作！梁志強「AI機器人」反思科技

記者許逸群／台北報導

新加坡票房天王梁志強最新力作喜劇電影《AI拼才會贏》，以幽默手法探討當前最熱門的AI議題，並集結了梁志強與其黃金搭檔程旭輝、莫小玲、陳麗貞等實力演員，勢必將掀起一波觀影熱潮。

▲新加坡票房天王梁志強最新力作喜劇電影《AI拼才會贏》。（圖／華映娛樂提供）

電影劇情描述一位廚藝精湛卻懶散的保安王東南（程旭輝 飾），夢想著重返CEO寶座。在好友阿強（梁志強 飾）及美食評論家「舌尖女皇」的鼓勵下，他開了一家餐廳，生意蒸蒸日上。

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▲知名演員程旭輝在劇中飾演一名保安。（圖／華映娛樂提供）

為了改善與妻子南嫂（陳麗貞 飾）的關係，並減輕家務負擔，他購買了一台先進的AI機器人玲玲（莫小玲 飾）幫忙打理家務。然而，突如其來的徒弟背叛、事業危機以及妻子對其忠誠度的懷疑，讓王東南陷入困境。他能否在AI機器人玲玲的協助下，化解危機，重拾事業與家庭的幸福。

值得一提的是，《AI拼才會贏》不僅劇情引人入勝，更在電影配樂上展現了令人驚豔的創意。電影中的9首歌曲全部由AI創作完成，從作曲、編曲到混音，都由AI一手包辦。梁志強導演表示，雖然AI創作速度驚人，一首歌曲只需短短10秒鐘就能完成，但他仍堅持由真人歌手姚懿珊演唱，並親自填寫歌詞。

梁志強導演表示，選擇以AI為題材，正是因為AI已無處不在，深刻影響著現代人的生活。他希望透過這部電影，讓觀眾以輕鬆幽默的方式思考AI的兩面性，以及它如何融入我們的日常生活，並反思科技發展對人類社會的影響。