台中知名鬼屋裡拍電影！導演片場疑中邪「狂笑」劇組嚇傻

記者許逸群／台北報導

由台裔新銳導演馬新語執導的恐怖國片《詭鄉》，日前釋出令人毛骨悚然的預告片，立即在網路上掀起熱議。本片取材自導演及其監製陳頡昕的真實家族故事，並在台中梧棲一間傳聞鬧鬼的老宅實景拍攝，更增添了電影的詭譎氣氛。

▲《詭鄉》由初孟軒（右）與雷嘉汭主演。（圖／一群獨角鯨娛樂提供）

《詭鄉》集結實力派演員初孟軒、雷嘉汭、王滿嬌以及張翰等堅強卡司。劇情描述移民美國的李昂，在整理父親遺物時發現奶奶20年前的病危通知書，讓他決定重返父親故鄉棲海鎮探尋真相。返鄉後，他卻發現奶奶竟安然無恙，並在調查過程中與神秘女子小文相遇，兩人共同揭開家族深藏的黑暗秘密，並陷入一連串超自然謎團中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲整部電影充滿驚悚與懸疑的元素。（圖／一群獨角鯨娛樂提供）



電影拍攝過程充滿詭異事件。導演馬新語在拍攝一場關鍵恐怖戲份時，突發性地狂笑不止長達半分鐘，疑似「中邪」，嚇壞全劇組人員。而男主角初孟軒則在閱讀劇本時，疑似「被跟」，出現做惡夢、睡眠品質不佳等狀況，最終需尋求專業人士協助化煞才得以解決。這些靈異事件不僅為電影增添話題，也為真實取材的劇情增添一絲神秘色彩。

導演馬新語在南加州大學電影學院取得碩士學位，曾執導多部獲獎短片，此次執導首部劇情長片選擇回到故鄉台中拍攝，並表示《詭鄉》不僅是一部恐怖電影，更探討了關於故鄉、家族連結與歸屬感的議題。他將個人對未知故鄉的恐懼與期待，巧妙地融入電影之中，創造出獨特的懸疑氛圍。

《詭鄉》融合了台灣本土文化、都市傳說及民間信仰元素，並以驚悚、懸疑、超自然等元素交織出一個極度詭譎的恐怖故事，電影將於9月19日上映。