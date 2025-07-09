李芷霖狠甩「小三偷吃人夫」臭名　正牌造型師男友現身溫馨接回家

▲上月21日李芷霖被本刊直擊有正牌造型師男友Andy Chen溫馨接送。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

中職味全龍啦啦隊「小龍女」霖霖李芷霖，先前意外捲入「偷吃人夫」爭議，事件越滾越大讓她一度消失應援舞台，直到5月底才又回歸崗位。日前時報周刊CTWANT接獲線報，李芷霖早有正牌男友，男方職業是一位造型師，兩人已交往一段時間，6月21日本刊也捕捉到男友AndyChen開著私家車溫馨接送，之後一起返回住所。

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▲林襄、李芷霖這對同門師姐妹，在球賽結束後扛著大包小包結伴走出天母棒球場。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲霖霖和林襄上車一同前往林襄住處。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

6月21日晚間8點43分，味全龍啦啦隊員林襄與霖霖李芷霖這對同門師姐妹，一位戴著大黑框眼鏡、一位則是頭上綁著髮帶，兩人分別扛著大包小包結伴走出天母棒球場，與工作人員道別後，一起搭車在9點40分左右返回林襄住處。

▲李芷霖獨自走出林襄家，接著就坐上一輛白色轎車的副駕，而該輛車的駕駛座上，正是她的造型師男友Andy Chen。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲途中車子開進加油站加油，而副駕駛座上的李芷霖則抓緊時間閉眼養神休息中。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

9點55分，霖霖獨自走出林襄家，接著搭上一輛早在路邊等候了一會兒的白色轎車，而該輛車的駕駛座上，正是霖霖交往一段時間的造型師男友Andy Chen，途中車子開進加油站加油，而副駕駛座上的霖霖則抓緊時間閉眼養神休息中，能讓霖霖如此安心休息，也可知兩人的穩定關係。

▲Andy載著霖霖一起返家。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲到家沒多久，霖霖衣服未換穿著拖鞋出門拿取外送食物。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

晚間10點24分，車子開進新北市一處嶄新的住宅社區停車場，8分鐘後，霖霖再度現身，衣服未換穿著拖鞋出門拿取外送食物，她本想從小門返回住所，但試了兩次仍是不得其門而入，只好多走兩步路從社區大門返家。仔細觀察她手提的餐點，份量相當飽足，推斷應該是和男友一起享用遲來的晚餐。而直至次（22）日凌晨，仍未見霖霖和Andy人車出門，種種跡象推斷，小倆口感情似乎早已進入另一個階段了。

對於李芷霖和造型師Andy Chen是否正在交往？本刊詢問味全龍與李芷霖經紀人，至截稿前未獲任何回應。

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