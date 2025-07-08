ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「最正啦啦隊女神」公開減肥菜單！
4星座「肯拚就能賺」！
SEVENTEEN豪雨小分隊9月全入伍！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林嘉凌 曾昱嘉 李進良 DJ 妖嬌 權恩妃 田栩寧 張雁名

李進良診所捲儀器進口風波　前妻小禎力挺：他不會在專業上貪小便宜

記者蔡宜芳／綜合報導

女星小禎（胡盈禎）曾與醫美診所院長李進良有過一段婚姻，雙方離婚後仍維持良好互動，小禎甚至在保養方面也都會到男方的診所看診。對於李進良的診所日前遭爆非法進口儀器的爭議，小禎8日特地發文幫忙澄清，強調前夫絕不是那樣的人。

▲▼李進良診所捲儀器進口風波　前妻小禎力挺：他不會貪小便宜。（圖／翻攝自Facebook／李進良、胡小禎）

▲李進良和小禎離婚後保持友好互動。（圖／翻攝自Facebook／李進良、胡小禎）

小禎直言，李進良絕不是會在專業方面貪小便宜的人，「因為他深知一點小動作就會被無限放大，or in this case…完全沒求證，就被放大……」認為對方被捲入這次的風波相當無辜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡小禎在文中也附上李進良診所的合格購買證明，協助澄清說：「以下有購買的證明，以及專案小組也已經還嘉仕美清白……望週知。」

▲▼李進良診所捲儀器進口風波　前妻小禎力挺：他不會貪小便宜。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

▲▼小禎發文替李進良澄清。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

▲▼李進良診所捲儀器進口風波　前妻小禎力挺：他不會貪小便宜。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

▲▼李進良診所捲儀器進口風波　前妻小禎力挺：他不會貪小便宜。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

此外，李進良的「嘉仕美診所」7日晚間也透過臉書發出律師聲明，強調診所為鳳凰電波原廠「正式認證之合作診所」，診所內所有儀器、探頭都是向原廠合法購買，也持有發票、原廠憑證可供查證。至於媒體報導的涉嫌使用違法探頭、重複施打等，「均與事實不符」，並且譴責相關報導發出前未向診所方查證，使得診所、醫師聲譽受損，表示將保留法律追訴權。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

小禎李進良

推薦閱讀

遭殺張姓女子是嘉仕美診所護理師　院長李進良遺憾「後事幫忙到底」

遭殺張姓女子是嘉仕美診所護理師　院長李進良遺憾「後事幫忙到底」

9小時前

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔　健身鮮肉也受害

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔　健身鮮肉也受害

12小時前

獨家／單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」！　遭朋友圍觀崩潰：非常羞辱

獨家／單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」！　遭朋友圍觀崩潰：非常羞辱

3小時前

偽娘大叔「水果+油換一夜情」約砲1691男！爆3人染性病　卸妝長相曝光

偽娘大叔「水果+油換一夜情」約砲1691男！爆3人染性病　卸妝長相曝光

9小時前

薔薔生母「勸大陸媳婦離婚」全被監視器拍！　遭薔妹趕出家門

薔薔生母「勸大陸媳婦離婚」全被監視器拍！　遭薔妹趕出家門

7/7 20:20

小賴爆演藝圈「雙面人」　連晨翔認了是本人道歉：沒get到他不舒服

小賴爆演藝圈「雙面人」　連晨翔認了是本人道歉：沒get到他不舒服

5小時前

韓女星剛離婚就懷二胎！「前夫不同意硬要做」　發聲：我需要做出選擇

韓女星剛離婚就懷二胎！「前夫不同意硬要做」　發聲：我需要做出選擇

9小時前

連晨翔甜笑秀婚戒！交往半年內幕全說了　認「孩子來得太突然」fu來了沒避孕

連晨翔甜笑秀婚戒！交往半年內幕全說了　認「孩子來得太突然」fu來了沒避孕

7小時前

權恩妃「F級美胸」火辣放送！熱舞仰躺側乳滑出來　18禁邪惡視角全被拍

權恩妃「F級美胸」火辣放送！熱舞仰躺側乳滑出來　18禁邪惡視角全被拍

7/7 11:16

爆偷吃已婚富商「樂天Dora燦笑首露臉」！彎腰致意…倒出超兇上圍

爆偷吃已婚富商「樂天Dora燦笑首露臉」！彎腰致意…倒出超兇上圍

9小時前

Joeman遊歐洲「用餐看鏡頭外」被疑帶女友　阿滴一句話神回

Joeman遊歐洲「用餐看鏡頭外」被疑帶女友　阿滴一句話神回

14小時前

Waterbomb女神權恩妃再因服裝惹議！「太暴露vs個人自由」兩派戰翻

Waterbomb女神權恩妃再因服裝惹議！「太暴露vs個人自由」兩派戰翻

20小時前

熱門影音

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住
BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻

BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻
夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭
Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下
阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD
劉品言北影戰袍「幕後幫手」 連晨翔「幫買胸貼」超茫然XD

劉品言北影戰袍「幕後幫手」 連晨翔「幫買胸貼」超茫然XD
不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」
《炎上 這群人》來了！

《炎上 這群人》來了！
楊冪踩裙慘摔舞台！ 「0慌張起身」被陸網大讚

楊冪踩裙慘摔舞台！ 「0慌張起身」被陸網大讚
炎亞綸《炎上》遭虧　扮直男10年

炎亞綸《炎上》遭虧　扮直男10年
Karina疑遭拍裙底　突變臉瞪台下

Karina疑遭拍裙底　突變臉瞪台下
沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

擊敗張艾嘉、吳君如！鍾雪瑩奪影后　比手語哽咽：謝謝相信過我的人

擊敗張艾嘉、吳君如！鍾雪瑩奪影后　比手語哽咽：謝謝相信過我的人

DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

蕭煌奇被阿信問「為何不坐VIP？」　再開地獄哏：坐在哪裡都一樣！XD

蕭煌奇被阿信問「為何不坐VIP？」　再開地獄哏：坐在哪裡都一樣！XD

田馥甄颱風天開唱「跪下拜天公伯」　和23歲粉絲對話「我們聊不來XD」

田馥甄颱風天開唱「跪下拜天公伯」　和23歲粉絲對話「我們聊不來XD」

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

梧桐妹首吐露「跟繼母林若亞關係」　會關心.聊天：相處方式像好姐妹

梧桐妹首吐露「跟繼母林若亞關係」　會關心.聊天：相處方式像好姐妹

五月天被小歌迷點〈星期五晚上〉！　瑪莎傻眼...阿信緩頰：她是小朋友XD

五月天被小歌迷點〈星期五晚上〉！　瑪莎傻眼...阿信緩頰：她是小朋友XD

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

炎亞綸《炎上》遭虧「扮直男10年」　聽到「未成年哏」直接爆粗口XD

炎亞綸《炎上》遭虧「扮直男10年」　聽到「未成年哏」直接爆粗口XD

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

看更多

【致敬醫護人員】夜班護理師冒風雨上班被強風吹倒

即時新聞

剛剛
剛剛
21分鐘前0

品冠爆「邀她當嘉賓」遭回絕：太忙　替代人選全場笑翻！

27分鐘前10

佩甄誤把直男當同志！過夜同床「得知真相崩潰」　小禎吐槽：妳這個大淫娃

45分鐘前1

林憶蓮哭了！　哽咽告白上海：是我生命中重要的一部分

1小時前0

台韓跨國合作開發學齡前動畫！ 　攜手打造國際動畫IP「超可愛畫風曝光」

1小時前0

李進良診所捲儀器進口風波　前妻小禎力挺：他不會在專業上貪小便宜

1小時前62

《願望》王樂妍結婚了！生日穿爆乳白紗登記　牽手新郎合照曝光

1小時前0

超狂崩壞暗黑照曝光！　徐凱希狠減6K辣秀腰身長腿雪恥

2小時前1

出道40年…南霸王歌王七郎發片鬆口了：生涯最後一戰

2小時前1

張金鳳罵侯怡君「小三」遭起訴　發文曝心情：姐姐很忙

3小時前1

陸女星遭劇組圍毆15年後爆內幕！　男主「要求幫澄清」挨轟雙面人

讀者迴響

熱門新聞

  1. 遭殺張姓女子是診所護理師李進良後事幫忙到底
    9小時前3223
  2. 陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔
    12小時前4030
  3. 單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」
    3小時前2030
  4. 偽娘大叔「水果+油換一夜情」約砲1691男！爆3人染性病
    9小時前4231
  5. 薔薔生母「勸陸媳婦離婚」全被拍！遭薔妹趕出家門
    7/7 20:203410
  6. 小賴爆雙面人！連晨翔道歉
    5小時前103
  7. 讓我幫您分析這則新聞的重點： - 核心人物：《Sweet Home》女星李施昤 - 最震撼內容：離婚後未經前夫同意，自行進行試管嬰兒移植 - 時間軸：3月離婚，不到半年就懷二胎 - 關鍵元素：試管嬰兒
    9小時前81
  8. 連晨翔秀婚戒認：孩子來得太突然
    7小時前204
  9. 權恩妃「F級美胸」火辣放送！熱舞仰躺側乳滑出來　18禁邪惡視角全被拍
    7/7 11:163414
  10. 爆偷吃已婚富商「樂天Dora燦笑首露臉」
    9小時前2236
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合