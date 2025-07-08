李進良診所捲儀器進口風波　前妻小禎力挺：他不會在專業上貪小便宜

記者蔡宜芳／綜合報導

女星小禎（胡盈禎）曾與醫美診所院長李進良有過一段婚姻，雙方離婚後仍維持良好互動，小禎甚至在保養方面也都會到男方的診所看診。對於李進良的診所日前遭爆非法進口儀器的爭議，小禎8日特地發文幫忙澄清，強調前夫絕不是那樣的人。

▲李進良和小禎離婚後保持友好互動。（圖／翻攝自Facebook／李進良、胡小禎）

小禎直言，李進良絕不是會在專業方面貪小便宜的人，「因為他深知一點小動作就會被無限放大，or in this case…完全沒求證，就被放大……」認為對方被捲入這次的風波相當無辜。

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胡小禎在文中也附上李進良診所的合格購買證明，協助澄清說：「以下有購買的證明，以及專案小組也已經還嘉仕美清白……望週知。」

▲▼小禎發文替李進良澄清。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

此外，李進良的「嘉仕美診所」7日晚間也透過臉書發出律師聲明，強調診所為鳳凰電波原廠「正式認證之合作診所」，診所內所有儀器、探頭都是向原廠合法購買，也持有發票、原廠憑證可供查證。至於媒體報導的涉嫌使用違法探頭、重複施打等，「均與事實不符」，並且譴責相關報導發出前未向診所方查證，使得診所、醫師聲譽受損，表示將保留法律追訴權。