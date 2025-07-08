獨家／單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」！　遭朋友圍觀崩潰：非常羞辱

記者孟育民／專訪

從事「成人影視產業」3年半的男優言嘉佑，累積超過150部作品，小有名氣，不但有女生拍片，這一年來轉戰拍GV，尺度大突破。事實上，言嘉佑是一位要養家的單身爸爸，日前他接受《ETtoday星光雲》專訪，談及自己的心路歷程，他坦言起初下海的原因是為了賺錢，「我需要額外的收入，因為我離婚有兩個小孩，本業的收入沒辦法給家庭太多，如果小孩開口說想學才藝，我講不出口『我的經濟收入不行』，所以需要多一份收入彌補不足。」

▲言嘉佑轉戰拍GV吐心聲。（圖／本人提供）

言嘉佑的本業是一位機械工程師，通常利用工作空檔接戲，把成人演員當兼職。由於他原本第二兼職的娃娃機生意因為疫情收攤，讓他轉念在網路上搜尋「高暴利的工作」，在因緣際會下找到成人影視演員的面試，從此踏男優之路，「目前就是我的生活，家人都不知道，我爸媽年紀比較大，不會去看那些東西，我去工作也會接一些臨演，希望透過臨演可以學習經驗，另外那些作品也可以跟家人說，我有在演戲。」

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▲言嘉佑私下也會精進演技。（圖／本人提供）



言嘉佑原本專注當AV男優，一個月最多可拍15支片，卻因為市場萎縮，每個月僅剩下1支片可拍，收入銳減成不到一萬塊。而隨著公司轉換型態往GV發展，他也被詢問是否有意願當GV男優，他對此掙扎了一年的時間，談及點頭答應的原因，他說：「原因有很多，第一個工作量下滑，男優收入本來就比女優少，再來就是公司要轉型，我本來沒有意願，想說工作還很多，不用違背自己的心意，直到遇到一位日本演員，他也是直男、也拍GV ，接觸的過程中他跟我分享很多經驗 ，聊完覺得要把自己定位拉高到成人影視演員，不管GV、AV都是演戲，把自己的心態調適好，就可以去嘗試看看。」

▲言嘉佑轉換心境，突破自己的心防。（圖／本人提供）

言嘉佑下定決心後，不為自己設限太多，第一部拍的GV片就遇到「多男激戰」，甚至要被兩男進入，讓他無奈說：「我覺得非常羞辱，出道片就是『道歉記者會』，被兩個記者輪X ，我當下反應，原來女生被翻來翻去是這種感覺。拍攝當下就很羞恥，而且臨時演員非常多，都是找AV男優演攝影師什麼的，很多是私下的朋友，就很像自己破處還要被一群朋友圍觀 。」

▲言嘉佑首戰就要面對多男。（圖／本人提供）

雖然他拍攝GV已經一年的時間，收入也比當AV男優多，但他仍很難克服恐懼，直言：「因為太痛了，會淹沒掉所有的感受。」提及拍片時的壓力，不像外人眼中看見的光鮮亮麗、簡單，他曾因為表現不佳，度過黑暗期停工8個月，轉換心境才重回片場，「我一直在想台詞、動作，我要關注外面的一舉一動，腦袋要一直思考，沒辦法單純享受過程。」如今的他，終於能找到工作上的節奏，也更認識自己的身體，侃侃而談分享這些經歷，堅定的繼續往前走。