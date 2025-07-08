呂文婉帶女兒錄影出事了！　遭女星當面開嗆「逼道歉」呆住爆哭

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（9日）晚9點播出「小記者大爆料！這些秘辛都是他們拼命換來的」，呂文婉透露曾在錄影時受委屈：「我女兒上節目，主持人問她『哪個節目妳比較不想去上』？我女兒說了之後，主持人又繼續追問，我女兒就說『因為我去那個節目很多次，我也想去別的節目看看』，雖然我覺得她好會說話，但我還是有跟製作單位交代，一定要把節目名稱嗶掉，怕聽的人會不舒服。」即便她有特別叮嚀製作單位，但節目播出後還是出事了。

▲ 呂文婉分享採訪時經歷。（圖／中天綜合台提供）

呂文婉說：「某天我牽著女兒要進電視台，那個女主持人直接走到我女兒旁邊說『聽說妳膩了是吧？那妳就好好休息』，然後轉頭就走，小孩嚇到爆哭，我後來才知道那集節目不但沒嗶掉，還剪成預告！」在場來賓聽了都很震驚，呂文婉則說這件事還有後續：「過了一段時間後，我去上節目時，有個女藝人看到我就說『呂文婉妳給我過來！告訴妳現在是誰的天下，罩子放亮一點，去道歉』！我整個人呆住，我第一次沒辦法錄影，一直哭。」

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另外，呂文婉分享採訪時遇到的辛酸事：「當時任職八卦雜誌，大家都覺得妳很八卦，所以我要跑正常的新聞很難，譬如去唱片、戲劇發佈會，我說我不需要座位，主辦單位也不要，他們說『我們沒邀請妳，妳不要報導就很幫忙了』，很不被待見。」

讓她更不能接受的是：「記者蟑螂他們連媒體都不是，拿著一堆資料吃得津津有味，主辦單位還對他們奉如上賓。」但呂文婉也很感激張菲對她的照顧：「菲哥對我非常好，我以前主跑《龍兄虎弟》，每次所有大報都圍著他，我這種小報記者只能在最後面探頭，他就把人撥開說『那個妹妹來』，而且他知道我是雜誌社記者，還會特別幫我想題目。」







