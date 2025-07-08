李銘順橫掃3冠王！告白老婆范文芳「妳是我動力」　新片合作許效舜大叔追夢

記者蕭采薇／綜合報導

李銘順在新加坡《紅星大獎》頒獎典禮榮獲「特別成就獎」、「戲劇類最佳男主角獎」以及「最佳綜藝及資訊主持人獎」，一舉囊括三項大獎，成為全場矚目焦點。他在台上向老婆范文芳感性表白：「妳就是我的動力，謝謝妳。」引起台下熱烈歡呼與掌聲。

▲李銘順舉囊括紅星大獎3項大獎，台上表白老婆范文芳。（圖／凱渥提供）

演藝資歷約30年的影帝李銘順，雖然是紅星大獎的常客，但這次令人驚喜的是，他獲頒本屆最高榮譽之一的 「特別成就獎」，肯定他在影視產業的影響力和成就。

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此外，他更以懸疑劇《誰殺了她》中精湛的演技，榮獲「戲劇類最佳男主角獎」，以及節目《阿順有煮意S2》榮獲「最佳綜藝及資訊主持人獎」，囊括三項大獎，可說是紅星大獎的贏家。他坦言，其實事前收到主辦單位通知，會頒發「特別成就獎」時，感覺很奇妙，想起入行第一天的畫面，幾年間很多片段歷歷在目。未來也會督促自己要更加努力，繼續往前走。

▲李銘順舉囊括紅星大獎3項大獎。（圖／凱渥提供）

除了感謝一路以來的貴人，李銘順也在台上說：「謝謝我老婆范文芳。早在幾年前妳就拿過這個獎，當時我在想，我是不是要退下了？」。接著感性表示：「我的出道跟前10年都跟妳很有關係，一起成長，也向妳看齊，妳就是我的動力，謝謝妳！」

▲李銘順在台上向老婆范文芳表白。（圖／凱渥提供）



此外，李銘順新作電影《NO GOOD！歐吉桑》將與新加坡喜劇天王李國煌，以及《鐵獅玉玲瓏》許效舜強強聯手，演出熟齡大叔瘋狂追夢的熱血故事。全片日前在台灣開鏡，三人頂著炎熱天氣展開拍攝，預計在2026年上映。

▲《NO GOOD！歐吉桑》李銘順與李國煌、許效舜強強聯手。（圖／華映提供）

三大巨星一碰面演出便展現十足默契，李國煌信心滿滿的說：「我們三個都是百搭型的演員，和任何演員都能配合，所以我們三個碰在一起，展現的默契會有三倍之多！一定非常精彩。」李銘順也覺得三人開拍第一天就可以完全投入，不用培養就很有默契，許效舜透露他們有空就會聚在一起打屁聊天，默契越聊越好。

▲《NO GOOD！歐吉桑》開鏡，（左起）李銘順、許效舜、李國煌。（圖／華映提供）

李銘順扮演因腰傷退休的攝影師，永遠看不慣00後年輕人的行為，不斷嘮叨卻沒人重視，為了讓年輕人關注他的想法，決定當網紅傳達理念；許效舜演出退休藥廠老闆，雖然家財萬貫，但在家中毫無地位而想一圓自己年輕時的歌手夢；李國煌則是演出家庭事業永遠缺一點的萬年副導演，一直沒有機會成為導演的他只能守著一間小小書店，他默默的想尋回失聯的初戀情人，這三個人生失敗的歐吉桑決定闖入直播界，相互圓夢。