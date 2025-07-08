Waterbomb女神權恩妃再因服裝惹議！「太暴露vs個人自由」兩派戰翻

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女歌手權恩妃擁有超強舞蹈、歌唱實力，還擁有火辣的魔鬼身材以及甜美顏值，是不少人心中的女神，尤其每年在 Waterbomb音樂節上的清涼穿著，屢屢成為討論焦點，今年她選穿了白色比基尼大秀傲人上圍，再次引起社群轟動，不過卻也引發正反兩極的討論。

▲權恩妃在2025年的水炸彈登場，又成了討論焦點。（圖／翻攝自權恩妃IG）

權恩妃於6日登上「2025 Waterbomb」首爾場，作為當天的主打表演者登場，從現場觀眾紀錄的影片中可以看到，她身穿白色比基尼以及紅色格紋襯衫，搭配牛仔熱褲，表演影片在發布短短一天內即突破200萬次點閱，反應熱烈。

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▲權恩妃擁有天使臉孔與魔鬼身材。（圖／翻攝自權恩妃IG）

然而，演出結束後，部分網友對她的造型進行爭論，有人批評她「選穿的服裝太暴露」，甚至質疑「重點不在表演而是在展現身材」。不過也有不少聲音表示支持，認為「造型與Waterbomb的狂歡氛圍非常契合」、「考慮到舞台主題與演出性質，應視為合理的表達自由」，更有人指出「男偶像脫上衣熱舞都沒人說什麼，女藝人卻常被苛責，不公平」。

事實上，同場演出的男星白虎也在表演時裸上身，卻未引發爭議。值得一提的是，權恩妃並非首次因Waterbomb造型而受到關注，早在2023年她首次參與該活動時，就憑性感造型被冠上「Waterbomb女神」稱號，但當時也引發了兩派論戰。