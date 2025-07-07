賀瓏認和博恩不是朋友「遺憾吐一句話」！　遭解約前真實感受曝光

記者孟育民／台北報導

喜劇演員賀瓏最近爆出感情爭議，遭質疑和已故前任天殘交往期間，與主持搭檔Albee互動曖昧，風波後遭到薩泰爾解約，引起外界關注。賀瓏在解約前錄製薔薔的Podcast節目，如今節目播出，他當時聊到在薩泰爾旗下很開心，「我是一個需要人幫忙的人，我也很難獨立打拼，所以我需要公司。」不過，才隔一個月卻物是人非，令人感慨不已。

▲賀瓏錄製薔薔節目。（圖／翻攝自IG）



賀瓏坦言私下朋友不多，知心好友更少，談到跟薩泰爾藝人相處，他則說：「我們私下很不相處，跟博恩、喬瑟夫在走鐘獎三個人往前走，大家都覺得我們是哥們，其實我們超不熟，跟博恩也不會私下吃飯，發生重大事情才會聊天。」透露不會和博恩分享近況，也不會想更進一步維繫關係，「同領域的人沒什麼好交流，反正你做什麼我都知道，我沒有任何好奇。我跟他很常講一句話，很遺憾我們先成為老闆和員工的關係，才開始學習怎麼當朋友，我們不像朋友，比較像夥伴。」

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不過，他說因為有公司團隊的關係，所以說話都有所收斂，「不想讓經紀人、剪輯師失望，沒有他們我才不在乎！」被問到被炎上該如何消化？他表示：「哭一哭就結束啦，我每一次都沒有想被罵，發生那個事情我也很痛苦。」





▲賀瓏坦言和博恩不是朋友。（圖／翻攝自Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂）

另外，賀瓏過去曾做過麵包店內場、海上捕魚、信義區夜店公關，也跨足餐飲業開麻辣燙店，餐廳在今年初宣布歇業，當時發文僅提到「謝謝開幕期間協助宣傳的喜劇人」，不過先前也被爆料，天殘當時親力親為幫忙，甚至忙到內分泌失調。賀瓏在節目中也提到開店內幕，「有兩個股東，兩個人一起扛，其實我在店裡的時間不多，但我就是想投資，我有算一下要賺錢來可能要10年。」