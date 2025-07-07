《與惡II》完結收視飆！薛仕凌「立委遭罷免」衝高峰　楊貴媚催淚歌喉逼哭全場

記者蕭采薇／台北報導

台劇《我們與惡的距離 II》最終回，時間線回到2022年，與首集首尾呼應。收視率拿下周末所有頻道中文連續劇收視冠軍，平均收視高達0.71，最高瞬間收視來到1.06。收視高峰則落在劇中立委「高政光」薛仕凌面臨被罷免，又被指控拋棄妹妹，逼得楊貴媚飾演的母親「高張玉敏」澄清是自己當年棄養先生外遇所生女兒，才釀成日後悲劇橋段。

▲《我們與惡的距離II》時間線回到2022年，與首集首尾呼應。（圖／CATCHPLAY 、公視、大慕可可提供）

觀眾陪伴角色們走過長達20年的生命旅程，《我們與惡的距離 II》最終迎來各自命運的交會點。飾演精神科醫師馬亦森的周渝民是劇中的「哭戲擔當」，他細膩詮釋失去家人的痛，被網友讚譽為「能自由操控眼淚與鼻涕的演技神人」，也被看好問鼎金鐘影帝。

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▲周渝民飾演的馬亦森在法庭上作證。（圖／CATCHPLAY 、公視、大慕可可提供）

飾演馬亦森讓周渝民重新思考人生，「他的後悔來自他的不勇敢以及不珍惜，在很小的事上錯過了，可能真的不會有下一次機會。」走過他生命中的20年，周渝民想對馬亦森說：「戲結束了，希望你能走出來，我也會從這個角色走出來，不曉得你何時能夠代謝掉這個人生經歷，但希望你能夠過得很好。」

▲周渝民飾演的馬亦森，是心中滿懷悲傷的角色。（圖／CATCHPLAY 、公視、大慕可可提供）



周渝民認為，劇中真正「接住」馬亦森的角色，是白潤音與鄭又菲飾演的羅譽與羅卉，對亦森來說，他們是發著光的存在，告訴他希望從來沒有熄滅。他也很喜歡跟孩子們的相處：「我很喜歡小孩，無論角色或私底下，他們都幫馬亦森和周渝民代謝掉很多的負面情緒。」

▲白潤音與鄭又菲探望周渝民。（圖／CATCHPLAY 、公視、大慕可可提供）



而被公認為全劇最令人心疼的角色，經歷高政茗與陳又茗的20年時光，謝欣穎終於和原生家庭和解。她想對陳又茗說：「這一切都很不容易，謝謝妳撐過來了。」

▲謝欣穎終於和原生家庭和解。（圖／CATCHPLAY 、公視、大慕可可提供）

楊貴媚飾演的高張玉敏，終於接受了「小三的女兒」謝欣穎及她的孩子們，「放下並接受她們母子的同時，高張玉敏也接受了過去的自己，更坦然面對自己的一生。」楊貴媚笑說：「高張玉敏也知道自己必須放下了，讓兒子獨當一面，並在背後支持。但依照高張玉敏的個性，肯定還是要在罷免舞台上大喊一句：『我們高政光有東山再起的一天！』的啦！」

▲楊貴媚飾演的高張玉敏為兒子抱不平。（圖／CATCHPLAY 、公視、大慕可可提供）

薛仕凌飾演的立委高政光雖然努力改變策略、力挽狂瀾，最終仍然慘遭罷免。楊貴媚在罷免舞台的謝票活動上高唱一首〈人生的歌〉，極具渲染力的歌聲讓全場群演和工作人員都感動落淚。楊貴媚分享自己在台上唱這首歌時，邊想著高張玉敏從政路上的顛簸，欣慰兒子堅持走自己的路，也心疼他被罷免，種種複雜心情交織。

楊貴媚說：「有開心也有悲傷，唱著唱著也忍不住落淚，聽說台下很多人跟著一起哭，但我那天根本顧不上其他人，只擔心我的高音唱不唱得上去啦！」《我們與惡的距離 II》全劇已在CATCHPLAY+、公視+、愛奇藝國際版全集完整上架。

▲周渝民與薛仕凌在罷免晚會上激動擁抱。（圖／CATCHPLAY 、公視、大慕可可提供）