林志玲一家3口出遊被捕獲！　3歲兒露臉「好像媽媽」

▲林志玲一家三口到新加坡環球影城，被野生捕獲。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

林志玲與日籍老公AKIRA結婚6年，育有1名3歲兒子。近日一家三口被目擊現身新加坡環球影城，一家人互動溫馨，兒子被誇長得很像媽媽。

近日有大陸網友在新加坡環球影城遇到林志玲，她與AKIRA一同牽著兒子在園區內悠閒散步，兒子雖然只有3歲，但身高已經直逼媽媽腰部，可見父母基因強大。

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▲林志玲和AKIRA帶著兒子到新加坡環球影城玩。（翻攝微博）

▲AKIRA牽著兒子，林志玲則推著娃娃車。（翻攝微博）

▲林志玲當天打扮少女，秀出一雙大長腿。（翻攝微博）

從網友拍攝的畫面中，可見林志玲肩背黑色背包，貼心準備孩子的用品，負責點餐、安撫孩子情緒，兒子的側面看起來像林志玲。而AKIRA則一路陪玩、紀錄兒子笑容，還會將兒子抱在懷中溫柔交談，遇見路人想合照時，他更主動幫忙拍照，展現暖爸一面。

粉絲們看到後紛紛驚呼，「兒子根本是小志玲」、「好像媽媽」。而50歲的林志玲身材纖細，當天穿牛仔短裙、秀出一雙修長白腿，還綁兩個麻花辮，被網友誇「像吃了防腐劑一樣」、「滿滿少女感」，一家人的溫馨互動令人稱羨。



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