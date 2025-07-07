《鬼滅之刃無限城篇》第一章時長155分！日24家戲院搶快「0點上映」

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫《鬼滅之刃》劇場版上映旋風即將開跑！首先是《無限城篇第一章猗窩座再襲》，日本將於7月18日上映。該片即將在全球150國家地區巡迴上映，台灣排期8月8日，而近日日方宣布劇場版第一章的上映時長，而且還會在深夜零時上映，果真是全世界最快！

▲《鬼滅之刃無限城篇》第一章「猗窩座再襲」日本排7月18日上映。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，劇場版《鬼滅之刃》無限城篇「第一章猗窩座再來」訂在7月18日星期五的凌晨零點上映，全日本從北海道到福岡，在11個都道府縣，會有24家電影院排出零點上映的場次。根據公開資訊，會在零點上映的電影院，北海道有2家，宮城1家，東京有7家，神奈川縣有2家，愛知有2家，大阪有3家，京都府有2家，兵庫、廣島以及德島都只有1家，最後福岡有2家。而且想要第一時間朝聖《無限城篇》的觀眾，不只日本動漫迷，這波搶票潮也相當令人關注。

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此外，動漫迷最關心的是第一章電影時長，片商也公開時長將有155分鐘（相當於2小時35分），消息一出立刻成為X的流行趨勢話題。《無限城篇》分級指定為「PG12」，觀眾須遵守「12歲以下需父母的建議與指導」的規定來觀看電影。

《鬼滅之刃無限城篇》日前終於釋出第一波正式預告，終於不用再看鬼殺隊員一直掉下去，其中善逸的表情驟變最引人矚目，還有上弦之鬼除了第一章片名的「猗窩座」。還有手舉扇子的上弦鬼說著「真是美好的夜晚」，還沒有露出正臉，已經有人認出身分。而日媒認為，《鬼滅之刃無限城篇》的票房勁敵，第一個就是登上影史冠軍的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，票房高達404.3億日幣，第二個是今年上映的《名偵探柯南劇場版 獨眼的殘像》，票房突破143億日幣，《鬼滅之刃無限城篇》能開出多高票房，也吸引外界好奇。

▲《鬼滅之刃無限城篇》第一章劇場版預告中，上弦鬼手舉扇子，沒露正臉動漫迷已經先認出。（圖／翻攝自X）