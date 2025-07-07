南韓超紅偶像ASA「學歷只有幼稚園畢業」：國小當練習生...　《RM》哈哈嚇壞

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團BABYMONSTER由YG娛樂打造，出道短短幾年就累計大量人氣，前不久更來到台灣舉辦巡演，2場活動完售。近日，ASA、Ahyeon出演綜藝節目《Running Man》，日籍成員ASA首度自爆「學歷只有幼稚園畢業」，引起身為家長的哈哈不可置信，他驚呼「我第一次聽到幼稚園畢業」，掀起熱議。

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▲BABYMONSTER ASA學歷只有幼稚園畢業。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）



ASA與Ahyeon結伴出演《Running Man》，聊起來到韓國受訓的過程，崔丹尼爾好奇對日本人ASA提問「國小、國中、高中都畢業了嗎？」ASA比著叉叉的手勢，並表示「我（學歷）是幼稚園畢業」，所有主持人驚呼「幼稚園？」身為3個子女家長的哈哈更是表示「我第一次聽到幼稚園畢業」。

▲BABYMONSTER ASA在國小時就已經是練習生。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）



ASA解釋自己從國小就開始當練習生，依照描述，她應是小學沒畢業，「在國小時也是邊讀書邊當練習生，來來回回地讀」，接著就到韓國追夢，來到韓國已6年，然後才以BABYMONSTER成功出道。

▲ ASA學歷只有幼稚園畢業引起熱議，但南韓時下偶像確實年紀越來越小。（圖／翻攝自BABYMONSTER官方IG）



事實上，現下的韓國偶像出道年紀越來越小，人氣女星張員瑛參加選秀奪冠時年僅14歲，LE SSERAFIM的老么洪恩採出道時也只有16歲，偶像年齡過小，過去也曾掀起反彈，認為小朋友失去該有的童心、被強迫長大。