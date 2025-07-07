Energy又被傳「因坤達鬧不合」　公司硬起來反擊：空穴來風

記者蔡琛儀／台北報導

人氣唱跳天團Energy在今年金曲獎上，以歌曲〈星期五晚上〉風光摘下成團23年來的首座金曲獎座，今《鏡週刊》報導，坤達因工作缺席6月底的hito流行音樂獎頒獎典禮、在金曲獎遲到，再度引發5位團員不合的猜測。

▲Energy再爆不合傳言。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

對此，Energyn所屬相信音樂強烈表示：「空穴來風不實傳言，目前Energy第二張專輯即將發行了，是最好的證明！五人非常團結，不合傳聞並不存在。」

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Energy在奪下金曲獎當天的慶功上，就被開玩笑問：「應該不會解散了吧？」當時書偉表示，就算沒有得獎，團體向心力也還是很強，還打趣說，團體中有人缺席已經習慣了；而坤達在金曲獎當天，更緊急改機票趕回台灣，在最後一刻趕上參加典禮，讓粉絲得以見證他們以五人之姿上台領獎的歷史性時刻。

隔天他們又去參加師兄五月天的演唱會，阿信也說：「Energy再也不會消失在我們的青春歲月裡頭了。」似乎也代替他們宣示，Energy未來再也不分離。此外，Energy也將在9月6、7日於高雄巨蛋開唱，繼續在2025年發光發熱。