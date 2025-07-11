7月11日星座運勢／水瓶座工作能力亮眼！ 天蠍小心親友借錢
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：能力卓越亮眼
感情：態度認真負責
財運：財運蒸蒸日上
幸運色：珊瑚橘
貴人：天秤
小人：雙子
工作：合作愉快順利
感情：共同目標前進
財運：參考專家分析
幸運色：米白色
貴人：獅子
小人：摩羯
工作：工作先苦後甜
感情：爭取見面機會
財運：打起精神賺錢
幸運色：深藍色
貴人：處女
小人：牡羊
【土象星座】
工作：奮力一搏可成
感情：慎防感情詐騙
財運：意外花費增加
幸運色：磚紅色
貴人：射手
小人：牡羊
工作：不宜過度交涉
感情：坦誠才能長久
財運：財運滾滾進帳
幸運色：奶茶色
貴人：天蠍
小人：射手
工作：一時失志消極
感情：不再互相猜忌
財運：短線交易得利
幸運色：碧綠色
貴人：雙子
小人：巨蟹
【水象星座】
工作：長期合作布局
感情：激情慢慢冷卻
財運：正財明顯提升
幸運色：金箔色
貴人：獅子
小人：水瓶
工作：短暫光鮮亮麗
感情：別被情緒蒙蔽
財運：注意親友借貸
幸運色：水藍色
貴人：摩羯
小人：獅子
工作：尚須毅力堅持
感情：老實面對內心
財運：留意下坡行情
幸運色：琥珀色
貴人：牡羊
小人：金牛
【火象星座】
工作：保留個人實力
感情：真愛勇於追求
財運：保守穩健成長
幸運色：淺灰色
貴人：水瓶
小人：處女
工作：真誠打動客戶
感情：提升心靈互動
財運：成交大幅成長
幸運色：紫晶色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：貴人暗中幫忙
感情：愛情無須多言
財運：信任自己能力
幸運色：深棕色
貴人：金牛
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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