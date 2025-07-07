全聯換歌了！颱風天奔超市發現BGM不一樣　網紅音樂人神改編全台更新

記者陳芊秀／綜合報導

中颱丹娜絲昨日（6）夜襲台灣，民眾為了預防颱風天，總會衝超市買菜儲糧，不過網友發現，近日走進全聯超市，背景歌曲怎麼換歌了？原來是網紅音樂人綾小路Louis挑戰改編全聯主題歌，沒想到被相中，全台門市因此全面換曲風，再也聽不到洗腦的「咖咖咖咖~咖哩」。

▲全聯換歌了！來自音樂人綾小路Louis的改編創作，意外被超市錄用。（圖／翻攝自IG、YouTube）

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網友趁颱風襲來前去全聯買菜，突然發現背景音樂「歌聽起來很不一樣」？原來是音樂人綾小路Louis在5月時上傳一支影片，表示「應觀眾要求爆改全聯的歌」，只見他用轉盤抽籤選中「LA LA LAND」曲風，把全聯洗腦神曲加上一點鋼琴、Shaker（沙鈴）伴奏，還換了歌詞，當時哈哈笑自嘲「我的人生都浪費在這種事情上面」，沒想到全聯真的買下這首歌。

▲音樂人綾小路Louis於5月挑戰改編全聯的洗腦歌曲，改成LA LA LAND風格。（圖／翻攝自IG）

根據全聯官方YouTube的貼文，因為「福利熊」親自發現，開心到跑去找BOSS說：「我想聽完整版的改編版啦～」於是綾小路Louis版的《One Two 福利熊》完整版就此誕生，MV於7月4日上線。網友發現超市洗腦歌換了，紛紛湧入綾小路Louis的IG留言「原來是你，我今天買東西想說怎麼歌變這麼好聽」、「高級感爆棚」、「感謝你的歌把那首咖喱歌擠下去」。還有人在Threads發文「這經歷夠吹一輩子了」、「難怪今天去全聯聽到的歌感覺不一樣」、「難怪覺得最近全聯的歌都變了」。

▲綾小路Louis版的《One Two 福利熊》充滿抒情風格。（圖／翻攝自IG）

全聯有兩首歌曲《One Two福利熊》、《尬哩在一起》，被網友封為超市洗腦歌，其中《尬哩在一起》的歌詞「尬尬尬尬尬哩」還被稱為「咖哩歌」。《One Two福利熊》在7年前發表，MV在YouTube至今超過237萬觀看。

