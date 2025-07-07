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小嫻哭了2天！好友水下工程「意外離世」　淚憶點滴呼籲安全措施

記者張筱涵／綜合報導

藝人小嫻（黃瑜嫻）4日在社群沉痛發文，悼念因工作意外驟逝的好友李政遠（Leon），悲痛寫下：「姐姐好想你喔，你有想姐嗎」，她表示人在德國，2天來淚流不止，不敢出門，只能不斷翻看過去的照片和影片，回憶兩人之間的深厚情誼。

▲▼小嫻。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

▲▼小嫻哀悼好友。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

▲▼小嫻。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

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小嫻透露，李政遠是在進行水下工程的潛水作業時，不幸發生事故離世，消息傳來時讓她心痛至極，「至少你在最愛的大海中離開。」她回憶李政遠從事的是消波塊作業，並非美麗的珊瑚海域，心疼地說：「那是你最愛的潛水，但卻是最危險的工作。」

回顧與李政遠的點滴，小嫻分享從南灣TRX運動課認識對方，對方熱情開朗，總是會主動邀約一起跑步、吃飯、看煙火，還細心為她破風、貼心提供墨鏡，「陽光大男孩，你的人緣真好！」而且在參加淨海活動時，李政遠特地從雲林趕回恆春陪伴下水，讓她感到無比安心。

小嫻在文章最後也特別呼籲，所有從事水下工程的公司及承包商務必落實安全措施，避免悲劇再發生，「政遠，希望你的下一站旅程會更美好，有一天我們會再相遇。」字字句句流露真摯不捨，也讓粉絲感受到她對朋友的滿滿思念與祝福。

▲▼小嫻。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

▲▼小嫻和好友共度了許多美好回憶。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

▲▼小嫻。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

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小嫻黃瑜嫻

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