丹娜絲夜襲！　歐陽靖住台南驚14級陣風「我家大樓一直在晃啊」

記者陳芊秀／綜合報導

中度颱風丹娜絲6日深夜11時40分在前後由嘉義縣布袋登陸，成為今年第一個登陸的颱風，且嘉義、台南、澎湖等地都出現14級陣風，雲林宜梧測站甚至出現17級。定居台南的女星歐陽靖PO限動：「我家大樓一直在晃啊……。」

▲丹娜絲襲台，定居台南的歐陽靖一夜關注颱風動態。（圖／翻攝自IG）

歐陽靖台南的住處靠近海邊，面對中颱丹娜絲來襲也提高警覺，自昨夜起限動不斷更新狀況，形容「台南海邊現在真的是搖滾區，大家一定要小心，今晚別出門了」。她試圖去陽台取東西，結果一開落地窗就決定關上。

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台南當地傳出路樹倒塌消息，朋友馬上來詢問關心。可是歐陽靖表示「我們這邊連打開窗外面都有問題…我看不到有沒有路樹倒塌，限動影片拍到馬路上整排大樹因強風晃動明顯，最新限動更喊話：「台南的朋友！我們再撐一下！我家大樓一直在晃啊……。」

▲台南罕見出現14級陣風，歐陽靖拍下馬路上整排樹搖晃的現況。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽靖感受到強風：「我家大樓一直在晃啊……。」（圖／翻攝自IG）



媽媽譚艾珍深夜發文表示「真是兵兵嘣嘣（一陣風）就過去了」，原來台南已經超過30年沒有這麼大的颱風。她與女兒孫子住在面對海港的大樓，對這次颱風相當有感，並寫道：「我們家最勇敢的是阿嬤，再來是新醬，最（俗拉）的是阿靖媽媽！」她到陽台清理堵塞的排水孔落葉後，就解決滲水進屋的問題，貼文也祝福大家平安，感謝警察人員在風雨中處理各種事故。

根據中央氣象署7日最新消息，丹娜絲從嘉義縣布袋沿岸登陸，今清晨5時已漸弱為輕度颱風，暴風圈亦縮小，預計中心上午將從台灣北部附近出海。受到颱風及其外圍環流影響，西半部仍有局部大雨機率。