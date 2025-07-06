林俊傑北京鳥巢開唱！　「超大咖天后」突衝上台：我又來了

▲JJ林俊傑近來到北京鳥巢開唱。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）



記者翁子涵／台北報導

JJ林俊傑《JJ20 FINAL LAP》世界巡迴演唱會，於北京鳥巢展開連續三週共9場的演出，昨晚（5日）是JJ在北京演出的第二週，邀請A-Lin二度合體，2人全球首唱從未曝光的合作單曲〈在月蝕裡抱緊我〉，這也是繼6月台北大巨蛋後，兩人再度在舞台上合體演出。JJ笑說：「謝謝A-Lin！」A-Lin俏皮回應：「我又來了！」瞬間點燃觀眾熱情。

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▲▼林俊傑邀請A-Lin擔任嘉賓。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）



JJ隨後回顧上次合作的美好回憶，「那次唱妳的歌，人生又登上一個新的巔峰。」A-Lin則笑說：「再難的歌給JJ唱，是不是就不難了？」引來全場齊聲附和，JJ則坦言A-Lin的歌「真的很難，但很過癮」，讓他有種遇到「對手」的感覺，還分享曾特別參考A-Lin版本的〈輸了你贏了世界又如何〉來調整自己的版本，讓A-Lin驚呼「太榮幸了！」

昨晚是「JJ20」系列的第100場演出，延續以〈一千年以後〉開場，並演唱多首歷年專輯的經典歌曲，時隔近兩年再度登上鳥巢舞台，JJ以史無前例的橫向開放式舞台設計，搭配長達近140米的巨幅LED大屏，為現場觀眾帶來猶如IMAX級的沉浸體驗！而延伸台長達45米，進一步拉近JJ與觀眾的距離，環場冷焰火、燈光秀及600支以上的舞台彩帶與水幕，將鳥巢變成獨一無二的音樂聖殿。

