aespa Karina公開談「總統大選爭議」！愧對粉絲、隊友：我太無知

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女子天團aespa時隔半年多帶著新專輯回歸，隊長Karina 6日登上網路節目《妖精在炯》進行宣傳，首度對先前捲入「政治立場爭議」一事作出回應，大方坦言自己當時的無知讓她感到後悔，也對造成粉絲、成員困擾深感抱歉。

▲Karina在節目中主動提起一個多月前的總統大選爭議。（圖／翻攝YouTube／妖精在炯）

在節目中，Karina和主持人鄭在炯談到近期種種話題，被問起夢想，她表示希望人生平安順遂，並提到：「最近有一些爭議，不只是我自己，我也希望身邊的每個人都能平安無事地過日子。」首度坦言內心始終掛念此事，更直言，「我當初完全沒有那樣的（政治）意圖，很想親口說清楚」，對於讓粉絲擔心感到非常愧疚：「真的對不起，讓粉絲和很多人感到困擾，我想說聲對不起。」

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▲Karina強調「絕對沒有（政治）意圖」。（圖／翻攝YouTube／妖精在炯）

她進一步解釋，當時是在天氣微冷的情況下，與工作人員外出購物時隨手買了件風衣拍照，之後上傳到社群網站，原本只是為了和粉絲互動，但不久後接到通知後已立即刪文：「真的很無知，我承認沒有事先了解情況。」並反省道，「我當時人在國外，但那也是我應該注意的事情，這讓我深刻體會到『真的要更有意識、更去學習』。」

▲Karina自省，認為當時太過無知。（圖／翻攝YouTube／妖精在炯）

Karina也難過表示：「畢竟是我引發了這些話題，我應該承擔責任，但連成員們也受到波及，這點讓我特別難過。」對此，鄭在炯暖心安慰她：「因為妳是為了粉絲才出面說明，大家會理解妳的心意。」

此次風波起於5月27日，Karina在Instagram上傳一張自己穿著紅色「2」號字樣與黑色條紋風衣的照片，由於當時正值韓國大選前夕，這身造型被質疑暗示支持特定候選人，引發爭議。對此，SM娛樂迅速發表聲明表示：「Karina純粹分享日常穿搭，並無任何其他目的或意圖，得知可能引發誤解後已立刻刪除貼文，對造成不便深表歉意。」

Karina隨後也在粉絲平台Bubble澄清「完全沒有那種（政治）想法」，仍未能及時平息風波，所幸隨著總統大選結束，風波也逐漸消散。