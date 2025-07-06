雷佳音「都演窩囊角色」惹反感　觀眾看膩直呼：不想再看到他！

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星雷佳音近期接連推出多部高關注的作品，如《長安的荔枝》、《醬園弄·懸案》，社群上因此掀起「資源咖」討論聲浪。不少網友直言「真的不想再看見雷佳音了」，似乎對他的出現率感到「視覺疲勞」。雖有觀眾批評，但仍不影響他的步伐，近日又確定將參演新作《你行！你上！》，且目前手上仍有多達11部作品尚未播出。

▲雷佳音近來接連推出作品。（圖／翻攝自雷佳音工作室微博）

雷佳音演技一直頗受肯定，出演的影視作品普遍口碑不俗，《長安的荔枝》、《醬園弄·懸案》中的表現便收穫不少好評，前幾年的《長安十二時辰》也是經典。此外，他還陸續參與馮小剛的《抓特務》、張藝謀的《驚蟄無聲》，以及路陽執導的《刺殺小說家2》等大片。不過，雷佳音過高的出現率，卻讓部分觀眾產生倦怠。

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▲雷佳音演技受到好評，但被批評重複度太高。（圖／翻攝自雷佳音工作室微博）

有網友認為，雷佳音雖然演技扎實，但他的角色形象卻出現高度重複，從《我的前半生》到近期的新作，他多次飾演「受挫的中年男子」，有人甚至戲稱他「在窩囊廢賽道一騎絕塵」，認為一直以類似的設定出現，已經讓人審美疲憊。不過，另一方面也有粉絲力挺，認為他的表演貼近生活、自然細膩，是中生代演員中的代表人物。

張藝謀、馮小剛等名導都曾公開透露選雷佳音的理由。張藝謀指出雷佳音「演技可塑性強」，且目前圈內能穩定輸出的演員，選擇本就不多，雷佳音國民度高、無緋聞、演技穩定，自然成為各大導演和製片的首選，此外，他已經達成電視劇與電影獎項的「雙料滿貫」，是少數能橫跨影視兩界的實力派演員。