小島琉璃子喪夫5月首露面！　「染金髮抱兒泡泳池」近況曝

記者王靖淳／綜合報導

31歲日本寫真女星小島琉璃子2年前宣布嫁給小2歲的三溫暖業社長北村功太，便漸漸淡出螢光幕，不料夫妻倆在今年2月受傷送醫、男方最終不治身亡，已時隔5個月未更新社群的她，昨（5）日突然在IG曬出母子近照，畫面曝光後，立刻引發熱議。

▲小島琉璃子分享母子近照。（圖／翻攝自Instagram／ruriko_kojima）



透過小島琉璃子分享的照片可見到，她把頭髮染成金色，用單手抱著兒子，母子兩人泡在泳池裡，並對鏡頭露出微笑。小島琉璃子在文中分享近況，透露自己最近狀態不錯，同時也不忘提醒大家注意高溫天氣帶來的影響，並呼籲粉絲一定要顧好身體，保持水分充足，以免因酷暑而影響健康。

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事實上，小島琉璃子上次更新IG是在今年2月4日，當時她發文證實老公去世的消息，得年29歲。小島琉璃子對於不能提供更多關於老公去世的詳細情況表示遺憾，並請求外界的理解與尊重。她回顧與老公共度的時光，對未來許多未完成的事表達深深遺憾，同時也坦言，丈夫的突然離去令她至今難以接受這個現實。



▲小島琉璃子婚後淡出螢光幕。（圖／翻攝自Instagram／ruriko_kojima）

此外，根據《女性SEVEN》報導，小島琉璃子今年4月接任丈夫公司社長一職，積極奔走為公司償債四處籌錢，但最終仍決定將公司收掉，結束營運。消息曝光後引發外界高度關注，如今在社群發文分享近況，再度掀起討論。