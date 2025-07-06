AcQUA源少年合體開唱逼哭粉！　「見台下1幕」全員激動忍淚

▲ AcQUA源少年合體開唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

AcQUA源少年昨（5日）在Legacy Taipei舉辦《2025 源:時空AcQUA Re:Play FanConcert》，以「時光機」為主題，留學中的成員須弘道驚喜現身，他以一身簡約造型自觀眾席緩緩步向舞台，獻唱屬於他的《Spotlight》，現場氣氛瞬間凝住，許多粉絲眼眶泛紅，感動之情溢於言表，五人再度合體的畫面，讓半年來的思念與等待在此刻完美兌現。

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▲▼ AcQUA源少年挑戰彼此的歌曲獻驚喜。（圖／寬宏藝術提供）



成員們挑戰彼此的曲目，以全新風格詮釋熟悉旋律，創造全新火花。黃莑茗挑戰林毓家的《布朗尼》，較擅長抒情歌曲的黃莑茗坦言這是他覺得最具挑戰性的段落：「因為布朗尼是我平時很少唱的饒舌歌，我一直在思考要怎麼呈現出自己的味道，想讓整體表演變得既好玩又有有趣。」

而林毓家則選擇演唱隊長黃莑茗的《All night》，他分享兩人為了演出互相討論細節、互相幫忙，完美體現團員間的信任與默契。盧佾暘則化身唱跳王者，詮釋李秉諭的《drunk texts》，更特別請教原唱Dance Break細節，只為帶來最完整的表現。李秉諭則接下盧佾暘的《Always You》，幽默坦言：「這首真的超難唱！還好佾暘有教我哪裡可以偷喘氣，不然我真的會心慌意亂。」在粉絲笑聲與掌聲中，感受到團員間濃濃的兄弟情誼。

演出中粉絲自動發起合唱應援，在燈光暗下的瞬間《You Are The Reason》音樂響起，粉絲們高舉手幅並大合唱，讓成員們深受感動，久久說不出話來，也想對一直等待的「海星」們說：「謝謝你們一直陪著、等著我們。就算我們分別在不同的道路上努力，大家還是用很溫柔的方式讓我們知道：『只要你們回到舞台上，我們還是會在。』那份力量，我們會一直記在心裡，也希望能帶給你們滿滿的美好回憶。」

