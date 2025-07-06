丁噹「火紅亮片美人魚裝」辣爆！　苦練2個月喜獻「限定驚喜」

▲丁噹大馬開唱。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

丁噹將在11月15、16日一連兩天舉辦《夜遊A Night Tour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，5日她先前往馬來西亞開唱，除了將延伸舞台帶到現場外，一開場就穿上全新造型準備和歌迷歡唱一夜，更在安可時換上馬來西亞特色服飾娘惹裝，演唱精心準備的馬來歌曲〈Ｍasing Masing〉，全場歌迷感受到她的用心，熱情歡呼回應，為當晚演唱會掀起一波高潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼丁噹火辣開唱。（圖／相信音樂提供）





2年沒和馬來西亞的朋友見面，歌迷熱情依舊，丁噹穿上火紅亮片美人魚裝化身為「Lady噹噹」性感登場，興奮地跟台下歌迷打招呼：「兩年不見像是兩天不見，每次來到馬來西亞都感受得到大家特別的熱情！」她也以一連串嗨歌〈夜貓〉、〈都是月老惹的禍〉、〈Natural High〉、〈派對動物〉，開啟這晚的派對。

演唱會上，丁噹送上大馬限定驚喜，除了演唱梁靜茹的〈勇氣〉，安可時穿上娘惹裝演唱〈Ｍasing Masing〉送給歌迷，為此做足功課苦練了兩個多月，她說：「發音真的好難，用了各種的拼音發音提醒自己不要唱錯，希望大家滿意。」獲得熱烈掌聲。

因為太久沒見歌迷，丁噹在唱到〈好難得〉、〈手掌心〉時，從延伸舞台走下台和歌迷近距離互動，握手、抱抱來者不拒，歌迷感受丁噹最直接的溫暖，歌迷的熱情讓丁噹差點走不回舞台上，最後歌迷也做出應援字感謝丁噹的陪伴，相約下次再見。

