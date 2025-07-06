台八男星江俊翰突病倒！　「只是擠個膿包」竟變開刀…危險症狀曝

記者陳芊秀／綜合報導

53歲八點檔男星江俊翰近日突然在社群網站曬出病房照，震驚友人與粉絲。他Hashtag透露：「只是擠個膿包結果就變成蜂窩性組織炎……。」好不容易等到病床，而且開刀後要住院兩星期，一向健康的他大受衝擊。

▲台八男星江俊翰突病倒。（圖／翻攝自臉書）

江俊翰昨日（5）曬出病房照，透露終於等到病床，準備星期一要開刀清創，術後還需住院兩週。他坦言自己過去不管大病小病，都沒有嚴重到需要住院，這次卻需要入院等手術，忍不住丟出3個哭泣表情圖示「終於禮拜一要失去貞操了」。

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照片中可見病房窗外陽光明媚，窗邊的建築物映入眼簾，病床上鋪著橘色的毯子，環境雖然簡單卻顯得整潔舒適。他在文中透露自己因為擠濃包意外引發蜂窩性組織炎，細菌頑強到最強抗生素都無法有效對抗，導致病情加重需要住院治療。眾多一起演八點檔的圈內好友紛紛留言打氣「早日康復」、「加油！快點好起來」、「祝福哥早日康復」、「祝福俊翰哥早日康復」。

▲江俊翰等到病床準備週一開刀治療。（圖／翻攝自臉書）



【江俊翰臉書全文】

陽光燦爛的週六，終於等到病床星期一準備開刀清創的病人……

據說開完刀還要住兩個禮拜……..，好吧，以前一直慶幸自己不管大病小病都沒有嚴重到，需要住院的我，終於禮拜一要失去貞操了

#只是擠個膿包結果就變成蜂窩性組織炎

#細菌頑強到你派最優秀的抗生素兵團去打仗，結果抗生素兵團整個被打趴

#一般人擔心高血壓，我則是擔心這幾天量血壓都是低血壓，護理師說這樣容易引發敗血症

#人生總有各種不同的體驗…