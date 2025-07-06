短劇男神腹肌是替身！何聰睿大方認：不是我的…真身是22歲小鮮肉

記者陳芊秀／綜合報導

大陸暑期檔短劇市場新片狂出，近期熱度高的是短劇版《成何體統》、《念念有詞》，且都是何聰睿、劉念擔任男女主角，兩人因短劇《請君入我懷》人氣飆漲，還有CP名「百念好何」。而他的身材一直被劇粉關注，新劇有被女主角摸胸肌的名場面，不過被爆料是找替身拍攝，本人回應笑翻陸網。

▲「短劇男神」何聰睿在新劇《念念有詞》演啞巴總裁，露腹肌鏡頭被爆是替身演的。（圖／翻攝自小紅書）

《念念有詞》屬於甜寵喜劇，描述女主角穿書進到啞巴總裁與妻子的愛情世界，原本是惡毒女配，為了改變命運，轉念與帥氣顏值又多金的丈夫重新修補關係，並幫助緘默症的丈夫逐漸開口說話。根據平台公開數據，《念念有詞》上線僅一天熱度突破8000萬，直衝收視第一，再度驗證人氣CP的號召力。

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▲何聰睿、劉念拍《請君入我懷》大飆CP感，隨後又合作短劇版《成何體統》、《念念有詞》。（圖／翻攝自微博）

短劇拍攝尺度有別於長劇，時常挑戰裸露性感大尺度。何聰睿則是常被質疑戲裡露胸肌、腹肌是找替身。剛上線的新劇《念念有詞》，網友在平台放出拍攝花絮，女主角劉念摸胸肌的名場面，找的是替身拍攝，據網友透露，《念念有詞》的替身老師因腹肌練得太好，與何聰睿沒那麼匹配，結果臨時找了正在片場圍觀看拍攝的男配角業文（Kevin）來當肌肉替身。而何聰睿幽默留言：「哥們，給你v500（轉帳500的意思），刪掉。」引來大批網友截圖。

▲《念念有詞》片場拍摸腹肌戲，找的是替身，何聰睿搞笑留言：「哥們，給你v500（轉帳500的意思），刪掉。」吸引一票粉絲截圖。（圖／翻攝自小紅書）

何聰睿是短劇圈的高人氣男神，代表作《咬清梨》、《請君入我懷》都是2025年破10億播放量的夯劇，且演古裝、時裝劇都深獲高評價。他過去直播被問過《請君入我懷》時的胸肌是真的嗎？當時回答「是的呀，胸肌腹肌都是真的呀，只不過不是我的」，且強調不是穿肌肉衣，是由替身老師拍攝，而且跟拍《暮雪傾城》時是找同一位替身，為此還稱讚製作公司很謹慎。

▲何聰睿常在短劇演霸道總裁，古裝劇常演皇帝，每部戲人氣都超高。（圖／翻攝自微博）

▲何聰睿直播透露《請君入我懷》跟《暮雪傾城》找的腹肌胸肌替身是同一位老師。（圖／翻攝自微博、小紅書）

而《念念有詞》的肌肉替身是劇中演「謝斯南」的業文，現年22歲，身材高挑且擁有帥氣顏值，還被網友指認「何老師的腹肌替身」，關注度也因夯劇飆升中。

▲《念念有詞》幫男主角當腹肌替身的是業文。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲業文在《念念有詞》演男配角「謝斯南」。（圖／翻攝自小紅書）