7/5預言沒命中！龍樹諒恐遭日網告精神賠償…律師解析「違法性」

記者陳芊秀／綜合報導

日本漫畫家龍樹諒的著作《我所看見的未來 完全版》提及7月5日日本會發生大海嘯，引發全球社群瘋傳「7月5日末日預言」，結果當天並未發生大災難，讓一度陷入恐慌的網友轉怒轟預言沒命中，更有人打算向漫畫家要求精神賠償金。當地律師發表看法。

▲龍樹諒《我所看見的未來 完全版》引發各界議論。（圖／翻攝自X）

龍樹諒的漫畫原本在1999年出版，當時封面「大災害是2011年3月」，被視為預言命中311東日本大地震，而2021年出版社發行《我所看見的未來 完全版》，加入新的「預言」，提及今年7月日本將發生大災害，內容聲稱是根據龍樹諒的夢境繪製的，然而，7月5日是龍樹諒做這場夢的日期，也曾解釋「夢境日期並不等於某些事情一定會發生的日期」。

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然而網路對於災難預言的謠傳一發不可收拾。香港5月中旬前往日本的旅行團取消了17團，日本氣象廳兩度在記者會強調預言沒有科學依據，另外根據野村綜合研究所學者木内登英的估算，外來旅客避免訪日，會導致日本經濟影響減少5600億日元。

如果7月5日或整個7月都沒有任何事情發生，那麼因謠言而遭受精神不安或經濟損失（取消旅遊行程）的個人，是否可以向預言者提出精神損害賠償金？

民事訴訟經驗豐富的三木悠希裕律師表示，因為謠言或預言沒有應驗，為此要求預言者、擴散謠言者等人承擔損害賠償責任，這種情況難以想像。律師進一步解釋，預言或占卜一般作為個人的思想或表達而受到尊重，並且「可能應驗」、「可能不會應驗」也是大眾認知的常識，因此「即使沒有應驗，通常也不具違法性，且損害與預言之間無法認定有相當因果關係，因此損害賠償請求通常不會被認可」。

但律師提到，如果利用通靈進行預言，並進行煽動導致生命、健康、財產受損，或是利用對方的恐懼誘導捐款或簽訂契約等行為，可能碰觸日本2023年6月1日施行的「不當捐款誘導防止法」，有人因此遭受金錢損失，可以依據法令要求歸還，可以向消費者生活中心或律師諮詢。