博恩切割賀瓏現身了！遭嗆「道歉影片哭很假」　放話最後一次參加《炎上》

記者孟育民／台北報導

薩泰爾娛樂昨晚（5日）於台北流行音樂中心帶來《炎上 BURN》系列第二場主秀《炎上 曾博恩》，由綜藝天王沈玉琳擔任「炎上大將軍」，率領火伴陣容包括Peeta葛格、楊貴智、呱吉、昆蟲擾西、蘋蘋澎澎、達康.come、潘若迪與簡少年聯手火烤主秀曾博恩。

▲▼博恩慘遭炎上。（圖／薩泰爾娛樂提供）

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演出開場沈玉琳就火力全開，狠酸博恩：「很多人說我節目很假，欸拜託，有比博恩道歉影片哭得還假嗎？」、「你們連外送員假飛官的故事都會信了！」話才剛說完，他立刻掏出道具雨傘，模仿《分手擂台》經典橋段，讓「雨傘」化身抗議者高喊：「曾博恩～還我頭！」引起全場觀眾爆笑。除猛烈砲火外，現場視覺效果也毫不手軟，Peeta葛格裸上身上場擔任猛男助陣，引發觀眾騷動。

▲沈玉琳帶著經典雨傘鬼上台。（圖／薩泰爾娛樂提供）



▲Peeta葛格展露身材。（圖／薩泰爾娛樂提供）

首度擔任主秀的曾博恩一登場便自嘲：「第一次當主秀，看著一群比自己難笑的人耍寶一小時，真的很難受。」緊接著他火力回擊沈玉琳：「台灣沒有一個禍害不是你捧出來的！」甚至向呱吉放話：「我求你教我怎麼把公司弄倒！」曾博恩最後更放話這將是自己最後一次參加《炎上》，同時宣布今年將於10月25、26日在高雄流行音樂中心舉辦個人專場。