胡宇威再展廚藝！搭檔李玲葦打造「料理版情感診療室」

記者許逸群／台北報導

公視+自製療癒系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》日前開鏡，由胡宇威與李玲葦主演，延續第一季的溫馨風格，將美食與情感巧妙融合，打造「料理版情感診療室」。

▲ 胡宇威搭檔李玲葦打造「料理版情感診療室」。（圖／公視提供）

胡宇威飾演的「湯瑪士」將經營民宿，接待各式各樣的客人，並在與他們的互動中，面對不同的愛情考驗。胡宇威表示：「第一季是從情傷中走出來，第二季則是碰上新的心動與拉扯，劇中角色透過與民宿顧客的交流，看見不同人面對愛的方式，也讓他學會換個角度理解情感。」

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李玲葦則從《返校》的沉鬱學妹搖身一變，成為「甜點系女孩」艾蜜莉。她坦言自己與角色個性相近，都擅用美食療癒心靈。為更貼近角色，李玲葦特別學習烘焙，更在劇中創造出令人驚豔的「鹹甜馬卡龍佐醃鮭魚」料理，將鹹甜滋味巧妙結合，如同劇中情感發展般出乎意料，卻令人回味無窮。

▲ 胡宇威飾演「湯瑪士」接待各式各樣的客人。（圖／公視提供）

李玲葦分享道：「我去年第一次接觸到鹹口味的馬卡龍，真的大開眼界！本來以為會是地雷，結果一入口超驚喜，鹹鹹甜甜像在嘴巴裡放煙火。」這道料理也象徵著劇中角色關係的轉變，預示著「1+1>2」的愛情火花。

《就算一個人也可以好好的吃飯2》以民宿、料理和情感交織為主軸，透過一道道精心烹製的料理與人與人之間的邂逅，探討愛情的各種樣貌與孤獨的重量。胡宇威與李玲葦在劇中的情感走向，更是本季一大看點。該劇預計於年末播出。