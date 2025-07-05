日45歲女星疑陳屍家中！「遺體腐壞需驗DNA」生前遭母虐待患憂鬱症

記者劉宛欣／綜合報導

日本45歲演員遠野凪子（NAGIKO TONO）4日驚傳在東京的住家中身亡，雖然遺體有很大機率是她本人，但由於天氣炎熱、遺體已嚴重腐敗，需透過DNA鑑定才能確認死者身份，她傳出死訊前，曾在IG承認「罹患憂鬱症」，而根據日媒報導，她除了憂鬱症以外，還飽受厭食症之苦，且長年受到母親虐待，遭遇讓不少人心疼。

▲遠野凪子疑似在家中離世。（圖／翻攝自遠野凪子IG）

根據日媒報導，發現遠野凪子失聯的是負責協助她生活的居家照護員，因無法聯絡上她，便通知了大樓管理公司，進入屋子裡便發現了已經嚴重腐敗的遺體。日媒紛紛試圖撥打她的手機，但至7月5日為止仍未獲回應。雖然鑑定報告要等到下周才會出爐，但種種情況看起來都不太樂觀。

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另外，遠野凪子從15歲起，便坦承自己患有厭食症，近期也曾在6月27日發文透露罹患憂鬱症。日媒報導指出，她的情緒狀態可能與自小的家庭環境息息相關，她身為四姊妹中的長女，6歲就出道進入演藝圈，然而長年遭受母親虐待，更在母親言語攻擊下導致患有進食障礙。遠野凪子曾在15歲出演劇集《未成年》，劇中角色同樣與母親有衝突，與現實不謀而合。

▲遠野凪子自小便遭母親虐待。（圖／翻攝自遠野凪子IG）

之後，遠野凪子因壓力過大服用母親的精神藥物企圖輕生未遂，母親得知後，卻未曾探視，表現得漠不關心。遠野自小就扛起家計，負責照顧弟妹，直到16歲才下定決心離家、與家人斷絕來往，但心靈創傷持續影響她的生活，多次自殘、輕生未遂。

遠野凪子2024年4月受訪時，透露母親於2022年輕生，原因似是追隨癌逝的再婚丈夫，但當時她坦言：「偶爾會有想死的念頭，但我不想重蹈母親的覆轍。」目前警方仍未公布具體細節，關於遠野的狀況尚未明朗，大家都期盼最壞的情況未曾發生。