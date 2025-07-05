史丹利7／5現蹤東京　打臉末日預言：仔細去看就會發現很多疑點

記者王靖淳／綜合報導

日本漫畫家龍樹諒預言今（5）日凌晨4時18分會發生超級大地震，消息曝光後引發熱議，台灣網友紛紛上直播，不過該時間點過後並未出現異常現象，令不少人鬆一口氣。為此，藝人史丹利今（5）日也在臉書發文談論此事。

▲史丹利。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

談到7月5日的末日預言，史丹利表示自己依然照常在東京街頭行走，完全沒有因為所謂「漫畫家做夢預言」而受到影響。他坦言對於這類預言，自己一向抱持質疑態度，並指出該漫畫家其實只提到2025年7月，而未明確指出7月5日凌晨就會發生地震，「仔細去看就會發現很多疑點。」

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史丹利進一步提到，該漫畫家曾夢過多次預言，其中多數其實都是事後馬後炮，唯一命中的只有日本311大地震，因此他選擇不盲目相信，因為若要寧可信其有，世界上各種靈媒、預言家的說法層出不窮，例如日本靈能者預言9月可能有災難，或泰國神婆提醒暑假台灣恐有地震，若全部都相信，「那豈不是每天都是活在恐懼中沒完沒了嗎？」

▲史丹利發文談7／5。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

最後，史丹利表示，雖然這種預言總會引起話題，但他仍然會維持平常心，把它當成聊天的素材來看待，不會讓這些言論干擾到自己的生活與計畫，同時也曬出一張近照笑說：「因為我有『HOPE』在身上啊。」