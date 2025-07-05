徐凱希認不在乎「被網友退追蹤」　霸氣回擊：覺得自己重要嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星徐凱希是節目《天才衝衝衝》主持群之一，平時會透過社群記錄生活的她，今（5）日在Threads發文大方回應部分網友退她追蹤的留言。貼文一出，立刻掀起討論。

▲徐凱希。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）

徐凱希坦言，看到有人特地跑來留言告知「因為妳怎樣怎樣，所以我退追蹤」時，真的覺得蠻幽默，似乎自認自己非常重要，彷彿覺得她會因此而挽留。為此，徐凱希坦率表示，自己完全不會因此覺得難過，也並不打算特別回應這些留言，「你覺得自己有重要到我們會因為你打了這句，然後回你說『不～～～～這樣我會很難過』嗎？其實我真的不在乎，我只在乎真心欣賞我的人。」

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▲徐凱希發文談退追蹤。（圖／翻攝自Threads／cathyshyu）

貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也留言表達看法。有網友直言「欣賞妳」，表達對徐凱希面對酸言酸語堅定態度的支持，還有人直接讚美「妳很棒」，也有網友分析，會特地留言「因為妳怎樣所以退追蹤」的人，多半只是想博取關注，「愛妳的人就算退坑也會安靜地走，會說這種話的通常只是想被看到。」紛紛表示那些酸民其實沒那麼重要。