陳奕揭曉寶寶性別！　「緊張戳破氣球」開心狂跳全被拍

記者王靖淳／綜合報導

男星陳奕今年初認愛「五分埔成衣千金」紀曦晨，5月底女方在社群大方曬出求婚影片，小倆口於上個月文定儀式時拋出年底升格當爸媽的喜訊，今（5）日更舉辦性別趴，一同戳破氣球揭曉寶寶性別，開心的表情全被參與的女星許允樂給拍了下來。

▲陳奕公開寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／chen_i_1016）

透過許允樂在IG發布的動態可見到，紀曦晨身穿一件白色長洋裝，陳奕則是穿著灰色西裝，小倆口握著一顆金色氣球，接著在場所有人開心倒數。當眾人從三倒數到一時，陳奕卻表示等一下，並要大家重新倒數，慌張的反應讓許允樂笑說：「這位爸爸要多緊張。」最後，當陳奕把氣球戳破時，瞬間噴出一顆顆粉色的小氣球，宣布即將迎來女寶寶的誕生，他在第一時間開心地又叫又跳，接著抱住紀曦晨，在場所有人也都為此開心不已。

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▲▼許允樂參加性別派對。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

事實上，陳奕和紀曦晨上個月已在文華東方酒店舉行文定儀式，席開三桌，只邀請雙方親友出席。在文定禮上陳奕還和親友們正式宣告年底當爸的消息，成為名副其實的「製『做』人」 。至於婚禮進度，陳奕透露因為兩人年紀都逢九，應該會選在明年舉辦，婚戒的部分因為兩人的姓氏都是C開頭，特地放入戒台，但對於價格閉口不談，表示「結婚戒是無價之寶」。