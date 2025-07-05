曾沛慈「末日」前大失眠！　簽唱會突曝「有喜了」粉全嗨炸

▲ 曾沛慈暌違6年舉辦簽唱會。（圖／華研提供）



記者翁子涵／台北報導

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曾沛慈近來推出新專輯《下週同樣時間》，今（5日）在信義遠百A13北面廣場舉辦睽違6年的簽唱會，儘管豔陽高照，還是吸引大批粉絲頂著豔陽前來支持，一早就在現場排隊，而簽唱會恰逢傳聞中的「末日」同一天，還撞上颱風來襲，曾沛慈表示自己並沒有想太多，只擔心天氣不穩定會讓歌迷等得比較辛苦，還開玩笑說道：「我一點都不希望世界末日來到，我跟我老公才結婚三年，我的新專輯才剛發行，怎麼可以有這件事呢？」

▲▼ 曾沛慈驚喜宣布11月將開唱。（圖／華研提供）



曾沛慈現場演唱新歌〈下週同樣時間〉、〈失眠的人〉、〈數到十〉，其中〈失眠的人〉的人是她少見的R&B歌曲，今天更是首次現場演出，她笑說自己昨天真的失眠了，「聽的人沒事，但唱的人好像會失眠！」還直呼這首歌很難唱，唱到她全身發抖。

她也驚喜宣布「2025曾沛慈演唱會coming soon」，立刻引起台下粉絲尖叫連連，曾沛慈笑說：「你們也給我太多情緒價值了吧！」而雖然畫面中並沒有寫出演唱會確切的時間，但曾沛慈調皮說道：「我偷偷告訴大家，會在11月舉辦喔！詳細資訊請大家持續關注我的社群！」也透露地點是在臺北流行音樂中心，是她出道至今舉辦過人數最多的演唱會場地，「我一定會好好準備，盡力帶給大家驚喜，催到底就對了！」

睽違6年再度舉辦簽唱會，曾沛慈原先擔心會沒有人來，但在看到現場滿滿的人潮後也放下心來，甚至聽聞有海外粉絲帶了數百張專輯要給她簽名，令她直呼感動，而她的家人朋友今天也來到現場支持，甚至原本還要排隊上台給她簽名，但看到現場滿滿的人潮之後便打消了念頭。

