寇乃馨昔婚前守貞遭質疑　遇綜藝大姐大當面狠嗆：我呸！

記者王靖淳／綜合報導

藝人寇乃馨和音樂老師黃國倫結婚多年，平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG上傳短片分享自己婚前守貞的真相，同時也透露過去曾被綜藝大姐大譏諷「這年頭還有人說自己是處女啊？我呸！」內容曝光後，立刻掀起討論。

▲寇乃馨坦言「處女標籤」讓她無言。（圖／翻攝自Instagram／nancykou0522）

寇乃馨回憶以前曾和孫越一起代言「等待真愛」活動，當時她負責的部分是「主張婚前沒有性行為」，後來卻遭到外界質疑。她無奈表示，自己在演藝圈多年，被貼上「處女」的標籤，讓她感到無言，甚至有次在化妝間，有位大姐大更直接當著她的面提出質疑：「這年頭還有人說自己是處女啊？我呸！」

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▲寇乃馨曾出過一本成長書。（圖／翻攝自Instagram／nancykou0522）

寇乃馨也坦言，黃國倫是她人生中的第一個男人，自己從未感到後悔。最後，她向年輕一代分享心路歷程，提醒青少年們別急著在談戀愛時就發生親密關係，因為一旦跨越那道底線，很可能會誤以為是真心喜歡，其實只是身體的靠近而已，但是實際上的心靈很遙遠，「慾望的滿足會降低愛情的強度。」

▲寇乃馨稱黃國倫是她這輩子第一個男人。（圖／翻攝自Instagram／nancykou0522）