紀寶如哽咽面對媒體　兒子道歉了　「我虧欠人也虧欠神」

記者葉文正／台北報導

資深女星紀寶如的兒子余彥鋒（38歲）再次涉毒，余彥鋒和吳姓妻子在住處發生爭執，陳姓男友人勸架遭余男持刀刺傷，余男等4人分別被依殺人未遂和毒品等罪嫌法辦。今天紀寶如出席2025愛傳承關懷演唱會時哽咽表示「我不會放棄我的兒子，我虧欠神也虧欠人，他跟我道歉了，我不會放棄他。」

▲紀寶如受訪談兒子涉毒。（圖／記者林敬旻攝）

紀寶如今天與林俊逸跟李炳輝一起現身受訪，被問到如何輔導犯錯的兒子？紀寶如難過表示：「我要講，我虧欠神也虧欠人，坦白講兒子也快40歲，媽媽教得不好，他爸爸早走，我不能說兒子是一輩子的責任，而是一輩子的牽掛。他也要承擔，並認罪悔改，只能就是面對司法，真的很對不起大家，讓大家失望了，但是我還是勇敢面對，對不起，我也相信上帝會改變他。」說到這裡紀寶如已眼眶紅神情激動。

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▲紀寶如透露兒子已道歉。（圖／記者林敬旻攝）

紀寶如沮喪表示，「不知道司法會判多少年，才剛開始，就等待司法調查，兒子那邊如果我要早知道，他就不會犯錯，我相信他對我很抱歉，母親永遠不會放棄孩子，如果放棄了就沒有希望了，他對我的道歉不是重點，而是面對司法，凡事都是經歷。」雖然愛兒犯錯，仍不離不棄。

▲李炳輝(左)也幫紀寶如打氣。（圖／記者林敬旻攝）

紀寶如也提到，他(兒子)十幾年前曾經犯錯過當時也有改變，他也說他不會了，但我還是願意再相信他，但他一定要真心的願意去改變，我也會盡力勸導，鼓勵吧。」至此紀寶如也再度哽咽。

紀寶如也說，謝謝大家支持協會，我熱愛我的公益工作，也對同事志工非常虧欠，但大家都很相信我一直以來的鼓勵，謝謝大家，我一定會勇敢面對，包括林俊逸，真的很優秀，現在他紅了還這麼願意參與我們的演出，謝謝他。

李炳輝生活經濟壓力很大，但他還是樂於參加，謝謝大家照顧輝哥，這次要跟蕭煌奇一起表演，〈流浪到淡水〉