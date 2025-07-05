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Ray黃霆睿「深情爆淚」逼哭網！　報喜宣布登大巨蛋舞台

▲▼Ray黃霆睿推出新單曲。（圖／相映音樂提供）

▲▼Ray黃霆睿推出新單曲。（圖／相映音樂提供）▲Ray黃霆睿推出新單曲。（圖／相映音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

鋼琴創作才子Ray黃霆睿展現創作能量，推出新單曲〈答案是你〉，他親自包辦詞曲創作，全曲以恬靜的木吉他聲為主軸，彷彿訴說內心最不願揭開的溫柔，弦樂則像回憶般層層堆疊，搭配他沉穩卻壓抑的嗓音，緩緩唱出那句遲遲沒說出口的答案；談及創作靈感，來自閱讀完《靈魂約定》劇本後、再融合自身經歷，他分享：「人在分開道別時，往往都是在淚水中言不由衷，無法真正把話講清楚，還是發現自己放不下。」

▲▼Ray黃霆睿在MV中大展演技。（圖／相映音樂提供）

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▲▼Ray黃霆睿在MV中大展演技。（圖／相映音樂提供）

▲▼Ray黃霆睿推出新單曲。（圖／相映音樂提供）

▲▼Ray黃霆睿推出新單曲。（圖／相映音樂提供）這回Ray黃霆睿在MV裡飾演一個畫家，得上陣拿起畫筆畫油畫、與女主角對戲談情說愛，最重要的是還得首次挑戰拍攝哭戲，面對這個艱難任務，沒想到Ray 黃霆睿在拍攝時竟然相當順利成功詮釋，精湛演技打動了現場，連同事都直呼：「哭到我都想哭了！」

他坦言：「原先在家裡想說練練看，但又覺得很難，因為在家可以哭得出來，到了拍攝現場，工作人員很多時不一定有辦法流下眼淚。」只見他邊聽導演指令、邊揣摩入戲就自然落下淚來，他事後表示：「因為歌曲是自己寫的，在感同身受的狀態就更好進去這個角色。」

Ray黃霆睿的深情演技感染了樂迷，被問未來是否想挑戰歌手以外的身分，他透露：「除了音樂以外，一直想挑戰演戲，因為演一個角色時可以放很多細節在裡面。」他這次也特別設計巧思，把手上的手錶調到5點20分象徵「我愛你」的寓意。至於是否做過浪漫的事？他笑回：「有特別寫歌獻給女生，讓對方也知道這份心意。」而他也將於7月6日登上台北大巨蛋的舞台，擔任師兄五月天演唱會的開場嘉賓。
 

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