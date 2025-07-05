A-Lin跨刀助愛徒「還請大家吃雞排」　一句話讓她嚇呆：怎麼有點難聽

記者蔡琛儀／台北報導

A-Lin與徒弟琟娜Verna聯手推出新歌「糾結重啟」，MV選在A-Lin童年最愛的雞排店附近取景，她也大方請劇組吃「比臉還大的雞排」，Verna則請喝珍奶，全場大喊：「謝謝A-Lin的雞排，Verna的珍奶！」讓A-Lin笑說：「怎麼我的部分有點難聽啦！」

▲琟娜Verna與師父A-Lin合作歌曲〈糾結重啟〉。（圖／谷優娛樂提供）

2人對舞台和未來都有迫切渴望，回憶與Verna的初識，A-Lin表示：「第一次見到她，是她19歲來跳我的跨年演出，就覺得她很大。」她眼中的Verna會唱、會跳、會創作，又充滿天馬行空的創意，「她對演藝事業有很多想法，短影音的表現也讓更多年輕人與她產生連結。」

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MV拍攝過程也充滿儀式感與驚喜，A-Lin笑說當天一度擔心滿天烏雲會壞了計畫，幸好直到拍完才落下毛毛雨，「但還是擋不住我們的美」，她也透露對Verna完全放心：「沒有任何規定，只准她美，而且她又是處女座，非常自律。」

▲Verna在19歲時就被A-Lin注意到。（圖／谷優娛樂提供）

Verna表示此次MV是她首次在鏡頭前嘗試真正的戲劇演出，過往拍攝大多以唱跳為主，或是情感豐沛的對嘴畫面，「但這次是真的有戲劇演出，很考驗自己的演技，覺得演戲好難」，從舞台到影像，這次對她來說是一次真正的跨界挑戰與成長紀錄。