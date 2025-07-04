林采緹昔「曖昧半年對象突消失」　被當前任替代品真相曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星林采緹擁有火辣外型，平時會透過社群記錄生活的她，最近上傳一則短片，分享自己對於分手後男女情感復原速度的觀察，同時也透露，自己曾被曖昧對象當過前任替代品，當時兩人曖昧半年時，對方突然消失，後來才對她坦承自己忘不了舊愛。

▲▼林采緹曾遇過曖昧對象玩弄感情。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

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林采緹坦言，分手之後通常男生會比較快走出情傷，因為一分手就會立刻被兄弟拉去喝酒散心，但她認為男生面臨到真正的痛苦，往往是在後面。她進一步分析，當男生回到一個人的日常，才會從生活細節一點一滴回想起前任的好，屆時反而陷入更深的思念。

林采緹也以自身經驗補充，她曾在一段關係中，成為男生「走出前任」的對象。她透露，對方和前女友分開已經超過一年，與她曖昧長達半年，卻突然人間蒸發，之後才對她坦白，當時和她相處時感覺很快樂，以為能藉此忘掉前女友，但後來還是被舊情牽絆，才選擇抽離。為此，林采緹表示，雖然聽了很難過，但能理解男生的誠實。

▲▼林采緹分享男女生分手後的心情變化。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



林采緹進一步指出，許多男生剛結束前一段感情時，會因為遇到新的女生而暫時獲得新鮮感，但往往在與對方交往過程中，才慢慢想起前任的種種好，最終仍被過去感情拉回。至於女生分手後的心情變化，她則直言：「先崩潰，可能崩潰很久，崩潰完就清醒了，重新接受下一個，我覺得這樣比較好耶！」