圖佳回憶通貨膨脹苦　幼時買飲料要花50萬

記者葉文正／台北報導

八大綜合台全新自製類實境外景節目《自由的旅行者》，將於明（5日）週六晚間8點全台首播，主持人融融體驗土耳其流傳百年的傳統運動「油脂摔跤」，從換裝到特訓花費半天時間準備，與選手正式對戰，竟不到1分鐘就被撂倒在地。氣喘吁吁的他大嘆這比賽真的不簡單，結束後留下油脂手印，為首站土耳其之旅留下難忘回憶。

▲融融（右）首次挑戰土耳其百年傳統運動「油脂摔跤」。（圖／八大提供）



透過《自由的旅行者》鏡頭，跟著融融及土耳其搭檔圖佳，一起感受這2012年被列為人類非物質文化遺產的「油脂摔跤」魅力。融融脫掉身上衣物換上專屬的手工皮褲時，全身均勻抹上食用油做準備。只是皮褲沒有彈性，融融奮力想把大腿伸進褲子卻動彈不得，這時兩位身形壯碩的土耳其選手加入幫忙，並直接將手伸進褲子調整融融的臀部位置。最後足足花了60分鐘才把褲子穿上，融融尷尬大笑：「原來穿皮褲就是第一道關卡！」

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▲融融（右）跟著圖佳體驗土耳其風土民情。（圖／八大提供）



教練在現場傳授基本招式練習，說明這項運動的獲勝方式，只要將對方的背朝地就贏得比賽。融融說，因為全身都是油充滿困難度，一時間的勝負都有變數，可能手滑腳滑就會逆轉勝。由於全身上下只有皮褲能施力，融融在對戰過程中，一度遭對方選手伸進褲頭裡抓施力點，驚嚇原來還有這一招！



熱愛收集各國紙鈔作為紀念的融融，這次在土耳其的古董市集也不忘把握機會尋寶。當他意外發現一張面額50萬里拉的舊鈔時，立刻勾起圖佳的童年回憶：「這我小時候用過，當時還能買一瓶飲料呢！」融融則找到一張印有20里拉的紙鈔，透露這張鈔票以前印的是兩千萬，看出當地曾歷經過嚴重的通貨膨脹。



土耳其之行另一個重要目的，是參加圖佳妹妹的傳統婚禮。當地婚禮習俗不收紅包，而是將現金或黃金飾品穿戴或別在新人身上，象徵祝福與富貴。融融因此將特別準備的禮金台幣鈔票，一張張的黏在紅色緞帶上，看著完成的喜氣項鍊成品，融融開心表示這象徵「百」年好合！《自由的旅行者》從7月5日起，每週六晚間8點於八大綜合台首播。