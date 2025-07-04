五月天嘉賓是「超大咖人氣夯團」！　台上直接模仿阿信...全場笑了

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今（4日）在台北大巨蛋進行第四天的演出，也是新主題「5525+1」的第二場，今晚他們請到同門的人氣夯團告五人擔任嘉賓，雲安還大膽在阿信本人面前模仿他在〈溫柔（還你自由版）〉的台詞和畫面，表示自己過去看這段畫面看到哭，還被同團的女友犬青吐槽：「你是不是在偷學他？因為他在家裡很常學！」意外小放閃。

▲五月天今晚在大巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

告五人在此次演唱會的串場影片當中，跟五月天瑪莎組成樂團「靠五人」，如今「靠五人」在現實中真的合體，雲安也盛大歡迎：讓我們歡迎靠五人主唱，瑪莎哥！」犬青笑說今天和瑪莎都穿裙子，雲安立刻拱瑪莎：「瑪莎哥也要露大腿嗎？」瑪莎忙回：「先不要，腿毛沒有刮！」

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告五人剛推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，阿信問他們這次去哪錄製，一聽到是在全球知名的艾比路音樂室，阿信說：「五月天之前也想去，但都覺得太貴，消費不起...」，雲安立刻說：「我們演唱會只能開漁船，你們開跑車、巴士欸！」阿信也笑了：「所以有點用掉了音樂製作預算。」

▲告五人今天擔任五月天演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）

接著阿信又cue一直沒說話的鼓手謙哥：「我相信在這世界上，有大部分人聽過告五人的歌，也許他們的歌深入到你骨髓中，但到底，鼓手可以講話嗎？」謙哥才說了今晚的第一句話：「大家好，我是謙哥，我會講話！」笑翻全場。阿信也表示，很期待告五人的新專輯，「每次水準都很棒，希望這次也會給大家很多的那個.....」卻突然卡住，說不出下一句，瑪莎幫接話：「就說驚喜就好。」阿信說他想用高級一點的詞彙，被虧：「你是要說象牙嗎？」阿信也立刻接梗：「我本身狗嘴。」再次讓全場大笑。