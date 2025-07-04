莎莉賽隆自爆「和26歲鮮肉一夜情」　後悔沒早點做：太爽了！

記者王靖淳／綜合報導

奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）最近上節目《Call Her Daddy》宣傳新片，同時也大方分享私下性生活，並自爆不久前才和一名26歲的年輕鮮肉發生一夜情，為此她直呼太爽了。

▲莎莉賽隆上節目分享性生活。（圖／翻攝自YouTube／Call Her Daddy）

節目中，莎莉賽隆坦言自己在40歲過後，才真正學會自在地享受性愛，不再被過去的枷鎖束縛，反而能盡情體驗身體的快樂。她更進一步分享，過去曾經歷過三次一夜情，近期更和一名年僅26歲的男子發生親密關係，讓她直呼「真的太爽了！」並形容這次的經驗非常棒，甚至忍不住開玩笑說後悔沒有在20多歲時就這麼做。

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▲莎莉賽隆。（圖／翻攝自Instagram／charlizeafrica）

事實上，莎莉賽隆今年49歲，憑著實力演技獲獎無數，還曾被時代雜誌評為全球前100名最具影響力的人物之一，感情生活同樣受到外界關注。其實她過去曾與多位男星交往過，包含克雷格畢爾歌（Craig Bierko）、史都華湯森（Stuart Townsend）、以及奧斯卡影帝西恩潘（Sean Penn），但幾段戀情最終都以分手收場。至今雖然仍保持單身，但卻在養育兩個領養女兒的過程中找到歸屬感。