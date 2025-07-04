閃兵神隱2月首發文！陳大天道歉認「人生搞砸了」 官方狠酸：為炎上鋪梗

記者潘慧中／綜合報導

王大陸之前涉嫌砸百萬找「閃兵集團」造假醫療證明閃兵，檢警事後擴大追查後發現，竟仍有多名藝人涉案，其中還包括了陳大天。陳大天自此之後在社群神隱了近兩個月，直到3日才更新動態並宣傳6日的工作。

▲陳大天6日將擔任「炎上鍾明軒」的主持人。（圖／翻攝自Instagram／str_network）



王大陸6日將擔任「炎上鍾明軒」的主持人，薩泰爾娛樂的官方宣傳文除了形容他是王大陸同行者，還酸他「為了炎上鋪梗，高血壓病史8年；演猩猩入戲太深忘記去當兵；模仿消費小哥多年，這次終於要送你離開」。

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▲陳大天5月被爆料閃兵。（圖／記者陸運陞攝)



為了即將到來的工作，陳大天4日發文感慨地說：「人生搞砸了。至少，工作不能砸。」看到有網友留言直呼傻眼，他則再次表達歉意，「希望別再影響你的心情。」

▲陳大天承認把人生搞砸了。（圖／翻攝自Instagram／danielchen413）



至於有網友好奇既然有才華、當初卻不去藝工隊的原因，陳大天低調回應，「錯已鑄成，只能跟造成不好的人事物致歉」，不願再做任何辯解。

▲陳大天回應網友留言。（圖／翻攝自Instagram／danielchen413）